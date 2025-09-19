Los locales en Salta permanecerán cerrados durante toda la jornada del 29 de septiembre. La medida incluye supermercados, shoppings, galerías, locales mayoristas y minoristas, así como todo el sector comercial en general.

El Secretario gremial del Sindicato de Empleados de Comercio, Ángel Ortiz, en dialogo con Profesional confirmó la nueva fecha en la que los trabajadores del sector celebrarán su día y tendrán su merecido descanso.



Cada año, el Día del Empleado de Comercio, se recuerda el 26 de septiembre, pero en 2025 se resolvió trasladar en la provincia la conmemoración para el 29 de septiembre tras un acuerdo entre la Cámara de Comercio y el Sindicato.



De esta manera, los locales permanecerán cerrados el último lunes del mes. La medida incluye supermercados, shoppings, galerías, locales mayoristas y minoristas, así como todo el sector comercial en general.



Ortiz además explicó que la medida tiene por objetivo “que cause el menor impacto en la actividad comercial y logística”. Y recordó que los únicos días en que el empleado de comercio no trabaja son el Día del Trabajador, el Día del Empleado de Comercio, 25 de Diciembre y 1 de enero.



Por otra parte, se refirió a la situación económica de la actividad comercial y expresó “es compleja y está muy estancada, el poder adquisitivo está restringido, algunos porque son asalariados y otros porque están cuidando el peso y no quieren arriesgar, además los costos de los servicios públicos se han encarecido, por lo que muchos están haciendo un gran esfuerzo para permanecer abiertos”.