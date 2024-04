Nahuel Morandini, profesor de la UNSa preso por tuitear en Jujuy, brindó una charla en el marco de una jornada de conciencia sobre el presupuesto universitario y el rol de los gremios en la defensa de los derechos humanos.

Gabriela Hernandez

En el día de ayer el rectorado de la Universidad Nacional de Salta dio detalles de la situación crítica que están atravesando a raíz de las medidas del gobierno nacional, situación que convoca a todas las universidades a marchar el 23 de abril.

Luego de esta actividad en las escalinatas del Rectorado el gremio Adiunsa convocó a los presentes para hablar de “El derecho de tuitear en Paz” (como una adaptación de aquella canción popular de Víctor Jara”) para visibilizar “El rol de los sindicatos en la Defensa de los Derechos Humanos: El caso Morandini”.

En este marco el docente universitario que el 4 de enero fue detenido, preso y torturado en Jujuy a raíz de haber hecho un posteo humorístico sobre Gerardo Morales, dio detalles de cómo sigue la causa y las reflexiones al respecto. El docente también rescató la importancia del Comité Nacional que se armó para apoyarlo y tuvo gran influencia en su liberación.

“Soy Nahuel Morandini, soy docente de la Facultad de Ciencias Naturales, también docente de la Facultad de Orán, mi área de trabajo principalmente es en ecología, yo estoy desde el año 1999 acá en la universidad, cuando todo era monte, podríamos decir, así que son varios años entre estudiantes. Desde que entré a estudiar, después de recibirme inmediatamente, ya estaba colaborando en algunas cátedras, hicimos esto que llamamos carreras docentes, pasamos por los diferentes lugares que puede tener una cátedra” y agrega “Es mucho el tiempo que uno ha compartido acá, muchas de las personas que uno ha conocido acá, son muchas las cosas que uno ha vivido y ha transitado dentro de la universidad, al punto tal que, con esta distancia, que uno ya puede decir que también la universidad es parte de su vida y es parte del hogar que uno construye y que adquiere. Y en ese sentido, a partir de la situación que me ha tocado atravesar, con una causa que se ha abierto en mi contra y que me ha detenido durante 53 días por disposición del Poder Judicial de la provincia de Jujuy, pero también por orden del exgobernador de la provincia de Jujuy, el señor Gerardo Morales, yo no quería perder primero que nada la oportunidad de agradecer a los compañeros y compañeras de la universidad en su conjunto, pero también, principalmente, de lo que para mí ha sido una piedra angular, una piedra de apoyo basal, importante, como es el espacio, la sociedad de la cual he formado parte desde el día que empecé a trabajar como docente dentro de la universidad”.

Morandini también habló de la importancia de los sindicatos “Los espacios gremiales siempre han sido para mí a lo largo de mi vida, importantes, cruciales, trascendentales, en cuanto no solamente a mi formación profesional, sino también un espacio donde uno ha podido empezar a desarrollar aquellas ideas que lo constituyen a uno en su pensar de la vida, en su pensar de la sociedad, en su pensar de lo que aspira y de lo que quiere. Con Cristina nos hemos conocido precisamente en un espacio gremial previo a mi trabajo acá en la universidad. Siempre ha sido parte constitutiva, desde que me he empezado a desarrollar profesionalmente, laboralmente, un lugar que me ha ayudado, que uno de alguna manera ha tratado de cultivar o fomenta”

El inicio del terror

En la charla Morandi dio detalles del caso: “A mí se me ha llevado preso, detenido, el día 4 de enero de este año y me han mantenido preso en el sistema penitenciario de la provincia de Jujuy por 53 días, donde la causa que se ha abierto en mi contra ha sido caratulada como lesiones graves y supresión de la identidad. A raíz de una publicación en una red social, que es mi red social, la que yo uso hace aproximadamente, si mal no recuerdo, 10 años, en Twitter, por un comentario en tono sarcástico y de bromas sobre la situación sentimental o de pareja, de convivencia, de la figura del ex gobernador de la provincia de Jujuy. A partir de ese momento la justicia dispuso una serie de mecanismos, que con el tiempo uno puede decir que no solamente ha sido sistemático, sino que ha sido planificado y pensado por el poder político de la Provincia de Jujuy, donde sobre mi persona hubo un proceso previo a mi detención que tiene que ver con la realización de servicios de inteligencia a cargo de la Policía de la Provincia de Jujuy sobre mi domicilio, sobre mi persona, sobre mis movimientos, sobre mi familia” y agrega:

“ Y nosotros hemos sido testigos de esa situación y de la que también hemos denunciado. Y que eso empezó el día 2 de enero y finalizó el 4 de enero, cuando la policía me lleva detenido. Y que posterior a la detención también el Sistema Judicial de la Provincia tiene diseñado un mecanismo de tortura donde lo que producen es una fuerte presión emocional, psicológica y en algunos casos también puede ser física sobre las personas que están privadas de su libertad con el único objetivo de conseguir la condena de aquellas personas que están siendo perseguidas por el sistema. En el caso particular mío, a mí me ha tocado que desde el 4 de enero hasta el 15 de enero he sido trasladado a seis unidades entre penitenciaria y carcelaria de la provincia de Jujuy. En esos traslados, durante esos días y en ese momento, en muchas de esas situaciones mi familia no ha estado notificada, a mí tampoco se me ha informado cuáles eran los motivos de los traslados y a qué lugares me llevaban, con lo cual se buscaba inexorablemente romper la fragilidad emocional que uno ya, en estas condiciones, tiene que sufrir”.

Por último, el docente dio detalles de cómo lo complica a nivel personal y laboral lo sucedido por lo que llevará medidas contra Morales y Snopek. Se resaltó el precario sistema penitenciario y justicia de Jujuy el cual aún no está digitalizado en su totalidad.

Junto a Morandini también fue detenido Roque Villegas, ambos sufrieron los malos tratos del sistema penitenciario de Jujuy. Una situación que buscó aleccionar a toda la sociedad en un intento de un régimen por limitar la libertad de expresión.

“Ningún cañón borrará. El surco de tu arrozal

El derecho de tuitear en paz” cantaría Víctor Jara en estos tiempos de democracia tambaleante.