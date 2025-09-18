La rendición del último año de gestión de la exintendenta fue rechazada con fuertes objeciones. Sobreprecios, trabajos inconclusos y un pasivo millonario marcan el cierre de una administración que dejó más sombras que resultados.

El Concejo Deliberante de la ciudad de Salta le dio la estocada final al legado administrativo de Bettina Romero: rechazó la Cuenta General del Ejercicio 2023 tras detectar un festival de irregularidades. Entre los cuestionamientos, los ediles apuntaron a sobreprecios, certificaciones de obras inconclusas y un manejo poco transparente de recursos públicos que, lejos de mejorar la ciudad, dejó una deuda que supera los 7 mil millones de pesos.

La lista de ejemplos es elocuente. La remodelación de la plaza 9 de Julio se terminó pagando casi $400 millones, mientras que el presupuesto inicial era de $125 millones. El canal Yrigoyen, que recién ahora se está por terminar, también fue certificado por encima de su ejecución real. Los arreglos de baches, otra muestra del desmanejo, se repetían varias veces en los mismos puntos hasta que en mayo de 2023 directamente se abandonó el plan de obras viales, obligando a la gestión actual a declarar la emergencia.

No se trata solo de obras. El vaciamiento del depósito de Desarrollo Social, que dejó a los barrios sin insumos básicos y derivó en denuncias penales, pinta de cuerpo entero el desorden con el que se administraron los recursos públicos en los últimos meses de mandato. Mientras tanto, la ciudad acumulaba deudas y promesas incumplidas.

Con este cuadro, el rechazo a la rendición de 2023 era inevitable. Como contracara, el Concejo sí aprobó la Cuenta General del Ejercicio 2024, presentada por la actual administración, dejando en claro que la herencia de Romero no es más que un compendio de deudas, obras infladas y una gestión que cerró con más marketing que resultados.