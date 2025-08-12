Presentación de Informe Anual 2024 del Comité para la Prevención de la Tortura de Salta.

El CPT Salta tiene el agrado de compartir con Ud. el Informe Anual 2024 que recoge la memoria institucional y las acciones impulsadas por el organismo en torno al monitoreo, actuaciones individuales, acceso a la justicia, investigación, formación, memoria y vinculación, así como una evaluación relacionada con la situación general de las personas privadas de libertad y de los dispositivos en los cuales se encuentran alojadas.

📖 El Informe puede descargarse en https://api.comitecontralatorturasalta.com.ar/informes-anuales/Informe%20Anual%20CPT%20Salta%202024-174.pdf