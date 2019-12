El cajero no tiene plata, no importa cuándo leas esto

Cada vez es más difícil encontrar un cajero del Banco Macro que funcione bien.

Un cajero tiene una sola función: dar plata. Y aun así ni eso hacen bien. Días atrás dimos a conocer la situación de quienes intentan cobrar el cajero ubicado cerca de la Shell de Tres Cerritos: reponen la guita una vez a la semana, en el mejor de los casos, así que en el 90% de las veces las personas que van no encuentran ni un peso. Pierden tiempo, que también es valioso.

Lectores de Cuarto Poder dieron a conocer que la situación de ese cajero no cambió. Y además indicaron que lo mismo pasa, por ejemplo, con el cajero qué está en la puerta del hospital Materno Infantil, frente al Jumbo y con los cajeros de Bicentenario y Necochea: sin efectivo.

¿Y si privatizamos el Banco Macro?