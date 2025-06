El arte libertario de la victimización: Del freno al micrófono vengador

Una supuesta manipulación de frenos denunciada por la diputada Emilia Orozco reactivó el viejo reflejo de la ultraderecha libertaria: el relato del héroe acosado, el mártir moderno que resiste entre atentados, censuras digitales y micrófonos criminales. De Salta a la Casa Rosada, de Orozco a Milei, la política libertaria ha hecho del victimismo un recurso sistemático, casi litúrgico.

El manual libertario argentino no requiere demasiadas páginas, pero tiene un capítulo obligatorio: el de la autovictimización. Allí se enumeran atentados que nunca ocurrieron, censuras que no resisten el menor análisis técnico, choques accidentales que se convierten en conspiraciones cinematográficas, y hasta entrevistas televisivas que derivan en denuncias por “ruidos sospechosos”. El reciente episodio protagonizado por la diputada nacional Emilia Orozco es sólo el último eslabón de una cadena cada vez más burda, pero no por ello menos eficaz para sostener un relato de constante asedio.

El hecho es, a primera vista, alarmante: Orozco denunció que “le toquetearon los frenos” a una camioneta en la que se desplazaba. Lo dijo en una entrevista y lo reforzó en audios virales que circularon por redes sociales. Según su testimonio, tras un peritaje técnico habrían concluido que la falla no fue casual, insinuando que se trató de un intento de sabotaje político.

A primera vista, el relato podría provocar una comprensible preocupación. Pero una revisión más minuciosa de los hechos —o más bien, de los no hechos— plantea preguntas difíciles de eludir: ¿Dónde está la denuncia formal? ¿En qué fiscalía radicó el hecho? ¿Qué perito firmó el informe técnico? ¿Por qué semejante acontecimiento fue confiado exclusivamente a la exposición mediática, y no al sistema judicial?

Lo más inquietante no es el supuesto atentado, sino la ausencia total de voluntad de investigarlo seriamente. En lugar de acudir a la justicia, la diputada optó por exponer el caso en un espacio afín: una entrevista con el concejal Pablo López, también de La Libertad Avanza. Todo queda en casa. La diputada Orozco, presidenta de la comisión de Libertad de Expresión del Congreso, parece tener una idea muy singular del concepto: solo hablar cuando el interlocutor es del partido.

Censura digital o community manager desbordado

Pero la obsesión persecutoria de Orozco no se limita al asfalto. También se traslada al mundo virtual, donde interpreta cualquier error técnico como una maniobra del “kirchnerismo” para silenciarla. A mediados de mayo, publicó un furioso posteo denunciando que Instagram le había silenciado un video con su intervención en el Congreso. “¿SILENCIANDO MIS VIDEOS ME VAN A CALLAR???”, exclamó en mayúsculas, agregando frases dignas de un delirio medieval: “Mandriles llorones”, “RATAS”, “dejen de denunciar las verdades que les decimos en la cara”.

La captura de pantalla que compartió mostraba una advertencia típica de la plataforma: la pista de audio de su video ya no estaba disponible. Un problema técnico frecuente, que suele resolverse en segundos. Pero para Orozco fue suficiente para alimentar su tesis conspirativa: alguien, desde las sombras digitales, busca acallar su voz.

Quizás la explicación sea más simple, más terrenal, y por eso mismo inadmisible para quien se autopercibe cruzada en cruzada libertadora: la falla fue de su equipo de redes. Pero en el imaginario libertario, los algoritmos son agentes de una dictadura silenciosa, y cada error de carga es una forma sofisticada de censura. El delirio tiene su encanto narrativo. La realidad, en cambio, es más aburrida.

De la paranoia personal al método político

Orozco no improvisa. Su actitud tiene raíces profundas en la cultura política que la formó: la de Alfredo Olmedo, el ultraconservador salteño que vistió campera amarilla hasta en los velorios y que construyó su figura pública en torno a una serie de exabruptos, hipérboles y, por supuesto, victimismos.

En 2018, Olmedo protagonizó un accidente en una autopista porteña. Su auto fue rozado por otro vehículo, que luego volcó. En el siniestro murió una persona. El entonces legislador salió ileso y, tras realizar la denuncia, insinuó que podría haberse tratado de un atentado. “No sé si fue un atentado o un choque común”, dijo con esa ambigüedad tan suya, mientras eludía toda responsabilidad y sembraba sospechas sin fundamento.

Su lectura fue una obra maestra del cinismo: ante una tragedia ajena, logró colocarse en el centro del relato como potencial víctima, desdibujando a los verdaderos damnificados. Era el preludio de una retórica que luego perfeccionaría su heredera política, Emilia Orozco, y que tendría su apoteosis con quien hoy ocupa la presidencia de la Nación: Javier Milei.

Milei, el mártir presidencial

El actual jefe de Estado no solo avala la estrategia del victimismo, sino que la ha convertido en columna vertebral de su identidad política. Ya desde la campaña, Milei cultivó la imagen del perseguido. Asistía a actos con chaleco antibalas, hablaba de enemigos ocultos, y evocaba sin pudor la figura de Jair Bolsonaro, apuñalado en Brasil durante un mitin. Como si el solo hecho de tener enemigos políticos justificara la paranoia.

La lógica se ha profundizado desde su asunción. En una entrevista televisiva, cuando el audio se cortó brevemente, denunció haber sido víctima de un “sabotaje”. No importó que el canal sufriera fallas técnicas similares en otras emisiones. Para Milei, todo lo que no sale según sus deseos forma parte de un complot.

Incluso incidentes nimios se convierten en materia de denuncia. En una elección porteña, al ingresar al lugar de votación entre un tumulto de periodistas, acusó a un cronista de C5N de golpearlo adrede con un micrófono. El video mostraba otra cosa: el caos habitual de la cobertura electoral. Pero Milei no necesita pruebas, solo necesita excusas para seguir alimentando su relato del mártir iluminado por la verdad, asediado por la oscuridad del “socialismo”, los “trolls” o “la casta”.

De mártires imaginarios a irresponsables profesionales

La estrategia del victimismo libertario no es inofensiva. Tiene consecuencias. Primero, porque banaliza las verdaderas persecuciones políticas. Segundo, porque debilita la credibilidad de las instituciones: cada falla técnica se convierte en conspiración; cada accidente, en atentado; cada crítica, en censura.

Además, exhibe una profunda irresponsabilidad. Porque quien realmente cree que está siendo saboteado debería, mínimamente, acudir a la justicia, aportar pruebas, buscar reparación. Pero los libertarios no quieren justicia. Quieren épica. No les interesa resolver un conflicto sino narrarlo como una cruzada. Porque es en ese lugar simbólico —el del héroe injustamente atacado— donde mejor funcionan.

El caso de Orozco es paradigmático. Denuncia que le “toquetearon los frenos” y al mismo tiempo se niega a formalizar la denuncia. Habla de censura mientras grita en todas las redes. Se presenta como víctima de un aparato que, si existiera, no podría ser tan torpe como para silenciar un reel de Instagram mal subido.

El poder de fingirse débil

Ser víctima es rentable. Al menos, en términos comunicacionales. En un contexto político hostil, con un país dividido, la figura del perseguido permite evadir responsabilidades, justificar errores y alimentar el fanatismo de las propias bases. Es una estrategia de poder, no de defensa.

Y es, en el caso libertario, una puesta en escena permanente. Una manera de ocupar la centralidad del debate sin tener que rendir cuentas. Una máscara que sirve tanto para tapar una falla mecánica como para justificar un exabrupto misógino o una medida económica regresiva.

Lo preocupante no es que Orozco, Milei u Olmedo crean realmente en sus fantasmas. Lo preocupante es que buena parte de la sociedad les siga el juego. Que el relato de la víctima heroica tenga más eficacia que la evidencia. Que la paranoia sustituya al argumento. Que la política se transforme en un reality de teorías conspirativas.

En el universo libertario argentino no hay gestión, hay gesta. No hay gobierno, hay cruzada. Y no hay adversarios, hay enemigos invisibles que sabotean frenos, manipulan redes sociales o emboscan entrevistas con micrófonos asesinos. El delirio no es casual. Es sistemático. Es funcional.