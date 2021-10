El peronismo es un fenómeno único en el mundo, tanto que 76 años después un gran grupo de argentinos sigue marchando un día de octubre para demostrar lealtad, día que el actual presidente quiso cambiar pero la presión de la militancia pura y no obsecuente lo hizo cambiar de idea. (Gabriela Hernandez)

Sabe el mundo que todos los 17 de Octubre una gran parte de Argentina se despierta con un sentimiento único y heredado de generación a generación, viejos, jóvenes y hasta niños marchan a las plazas del pueblo (o postean en las redes) para recordar no solo la lealtad a un hombre sino a lo que representó uno de los momentos más importantes de la historia del movimiento obrero argentino, porque marcó la constitución de la clase obrera como sujeto protagónico de la historia argentina, el nacimiento de la conciencia de que el trabajador necesita de derechos esenciales para dignificar y hacer valer su vida humana, derechos que debe proteger constantemente de quienes quieren hacerle pensar al pueblo de que desistir de ellos es un crecimiento, cuando en realidad quieren chuparle la vida a otros para los intereses de pocos.

El Día de la Lealtad es celebrado religiosamente cada 17 de octubre y constituye una de las principales fechas conmemorativas del peronismo (porque hay muchas). El día se conmemora principalmente en recuerdo a una gran movilización obrera y sindical en la Plaza de Mayo de Buenos Aires realizada el 17 de octubre de 1945, que exigió y obtuvo la liberación del entonces coronel Juan Domingo Perón, detenido pocos días antes en la isla Martín García. El hecho constituyó el nacimiento del peronismo (y del anti peronismo que ya venía gestándose desde que Perón empezó a tener protagonismo por sus acciones)

18 de octubre (¿día de la lealtad? No.)

La militancia peronista pura quedó conmocionada cuando el jefe de gabinete, Juan Manzur, informó que no se realizaría una movilización el próximo 17 de octubre y dijo que el Gobierno se sumará a la manifestación que la CGT organizó para el día siguiente con motivo del Día de la Lealtad Peronista, los motivos fueron el no querer chocar con el día de la madre.

Los disgustos no se hicieron esperar y numerosas agrupaciones del campo nacional y popular publicaron que no iban a seguir esta idea e iban a marchar el 17 de octubre, ya que nunca en los más de 7 décadas de historia se había cambiado la fecha, incluso hubo un posteo que decía: “MENOS MAL QUE EL 17 DE OCTUBRE DE 1945 CAYÓ EN MIÉRCOLES Y NO DOMINGO DIA DE LA MADRE SINO PERÓN TODAVIA SEGUÍA EN CANA EN LA ISLA MARTÍN GARCÍA…”, también acusaron a Alberto Fernández y a la CGT de ser “poco peronistas” por realizar tal acto, contando que el año pasado no se pudo hacer nada por el día de la lealtad a raíz del covid 19.

También salieron muchas madres peronistas a decir que celebrar el día de la madre no era un impedimento para celebrar su lealtad.

Finalmente tras la presión Alberto Fernández dio marcha atrás y llamó a todos los peronistas y afines a marchar el 17 de octubre a través de una nota

Convocatorias en Salta

En Salta también se dividió la marcha que define la vereda desde la cual se paran los espacios.