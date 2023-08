Comercios de diversos rubros dejan de vender su mercadería porque sus proveedores no saben a qué valores cobrarles los productos.

“Los proveedores cortaron las entregas porque no hay precios. Ambas partes sabemos que la situación cambió. Además tienen que pagar sueldos y todo lo demás: debe vender, no puede no entregar productos por mucho tiempo. ¿Cuánto va a durar? No sé, imagino que son tres o cuatro días, hasta que sepan con qué dólar hay que trabajar. Hoy hay producto, tenemos los depósitos llenos. Hay para dos o tres semanas de fideos, por ejemplo”, explicaron desde un supermercado.

Un bot en Twitter sigue las subas en otra cadena, una de las más grandes. Los posteos de hoy indicaban que la variación de precios de la canasta básica en hasta el 15 de agosto es del 8,75% y que los productos con mayor aumento en este mes son la carne picada (57,04%), el queso de rallar (44,13%), la banana (25,08%) y la paleta (20,16%).