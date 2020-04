Muchos no pueden hacerlo por la cuarentena eso poco le importa a la empresa que presta el servicio.

Solía haber un graffiti que decía: “A los salteños Dios nos ilumina, pero Edesa nos cobra”.

Se podría añadir, ahora, que a Edesa poco le importa la cuarentena, que quizá no puedas abonar el servicio, no porque no quieras, sino porque no tenés tarjeta de débito y la plata está atrapada en el banco o simplemente porque no tenés cómo desplazarte de tu casa buscando un lugar donde poder concretar el pago.

Sólo ayer Edesa hizo 100 cortes de servicio. Se ve que no les importa.

El gerente de Relaciones Institucionales de la empresa, Hugo González, dijo a Fm Profesional que se trata de firmas que no pagaron sus facturas y no están alcanzada por las excepciones previstas en el DNU emitido por el Gobierno Nacional.

González señaló que si alguna empresa que sufrió el corte es pyme y está alcanzada por la suspensión de los cortes, debe comunicarse al 0810 de la empresa para solucionar el problema. El ejecutivo recordó que los exceptuados de sufrir cortes de servicios son los jubilados, pensionados, autónomos y monotributistas de las categorías A y B, todos aquellos que cobren menos de dos sueldos mínimos, y las pymes.

Respecto de los reclamos de oyentes que planteaban que no podían pagar las facturas, insistió en pedir que se comuniquen al 0800 de la empresa (0800 777 33372) o que ingresen a la página web www.edesa.com.ar, donde se pueden realizar todos los trámites. Para los clientes que no están bancarizados, dijo que hay varios Rapipago que están trabajando, y compartió la nómina de los que funcionan.

Menos corazón no se consigue.