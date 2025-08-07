Armando Caro Figueroa, miembro de FOCIS, denunció que la nueva tarifa para presentar un recurso de queja en la Corte de Justicia provincial profundiza las barreras de acceso al sistema judicial y expone un entramado de opacidad, amiguismo y falta de control institucional.

“La justicia en Salta, aparte de que es lenta, es muy cara”. Con esa frase, el abogado y referente del Foro de Observación de la Calidad Institucional de Salta (FOCIS), Armando Caro Figueroa, sintetizó su diagnóstico sobre el sistema judicial salteño, al criticar duramente la implementación de una tarifa superior a los 500 mil pesos para quienes deseen presentar un recurso de queja ante la Corte provincial.

La medida ya está en vigencia, y para Caro Figueroa representa una nueva barrera que restringe aún más el acceso a la justicia. “Ya era costoso litigar en Salta, pero con esta norma se agrava una situación que venimos denunciando hace años: la justicia es inaccesible, ineficaz y además opaca”, afirmó en una entrevista con FM Profesional.

A su juicio, el argumento de una supuesta sobrecarga de trabajo en la Corte carece de sustento. “A diferencia de la Corte Suprema de la Nación, que está colapsada, en Salta no hay atasco en la tramitación. La Corte tiene cada vez menos asuntos, más personal y más cámaras de apelación que descomprimen su carga. Es una Corte relajada, que no puede justificar esta medida como necesidad operativa”.

Una justicia sin transparencia

El abogado también cuestionó la falta de rendición de cuentas del Poder Judicial. “No podemos saber cuánto gana un juez de la Corte. Salta Transparente presentó un amparo para acceder a esa información, pero es imposible. Ocultan datos, incluso sobre los jueces que han sido denunciados en los últimos años. Esto degrada la calidad institucional”.

Asimismo, remarcó que el sistema de selección y control de magistrados está condicionado por un “vínculo funcional” entre poderes que impide la independencia real de la justicia: “La propia Corte controla el contenido de las sentencias de los tribunales inferiores y tolera actos graves como condenar inocentes o absolver culpables. Es un sistema conservador, que huye del control”.

Costo elevado, lentitud y errores

Caro Figueroa insistió en que el nuevo arancel para presentar una queja ante la Corte solo puede interpretarse como una forma de reducir la cantidad de asuntos que llegan a despacho. “No quieren una catarata de quejas. Pero lo hacen a costa de que los ciudadanos paguen cifras inalcanzables por un servicio deficiente, lento, plagado de errores judiciales y falta de fundamentación”.

También cuestionó la calidad de las estadísticas que publica el Poder Judicial: “Están mal hechas, se corrigen a sí mismos, cambian la forma de presentar los datos. No hay voluntad de mejorar ni de transparentar nada”.

Excluidos del sistema

En su análisis, el abogado puso como ejemplo el fuero laboral: “Más de la mitad de los trabajadores en Salta están en negro, y la justicia no les da respuestas. No sanciona a los empresarios que incumplen. El sistema está lleno de barreras y esta nueva tarifa es una más”.

Finalmente, aclaró que las críticas a la Corte buscan abrir un debate profundo sobre el funcionamiento del sistema judicial en Salta: “No se trata de desprestigiar a nadie, sino de marcar un camino. Necesitamos una justicia que respete los derechos fundamentales, que sea ágil, transparente, y que actúe con independencia. Sólo así va a recuperar su legitimidad y su rol dentro de la democracia”.