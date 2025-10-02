El gremialista, de 77 años, se negaba a jubilarse y no asistía a trabajar desde hace más de 30 años, amparado en su tutela sindical.

El histórico secretario general de UTM, Pedro Serrudo, deberá iniciar sus tramites jubilatorios a los 77 años tras un decreto firmado por el intendente Emiliano Durand. La decisión se fundamenta en una sentencia judicial que declara la exclusión de la tutela sindical de Serrudo.

Entre los argumentos del decreto se menciona que «el empleo público, como todo derecho, no es absoluto ni vitalicio», y que «sólo se mantiene mientras se integra o cumple el tiempo necesario para acceder a una prestación previsional; ya que con esta concluye legalmente la carrera administrativa».

A pesar de haber sido notificado en varias oportunidades, el gremialista se negaba a abandonar su cargo y organizó junto a un puñado de seguidores una protesta en el centro cívico municipal.

«Esto no es un castigo para nadie. Es hacer cumplir la ley. Acá no hay privilegios. Nadie es dueño de la Municipalidad ni de la ciudad», explicó el intendente Emiliano Durand.

Serrudo llevaba 30 años al frente de la UTM y medio siglo como Empleado de planta permanente de la Municipalidad de Salta. Con su jubilación culmina un largo ciclo como exponente de la casta sindical.