Chicholín entrevistó al vicegobernador de la provincia. Una pregunta incómoda y una respuesta ambigua.

El gringo Marocco fue entrevistado por Chicholin en canal 2.

En un momento, el payaso le dijo que estaba incursionando en el periodismo, a lo que el gringo Marocco le respondió «bueno, te doy la bienvenida a la profesión a la que yo amo». No especificó a cuál.

Marocco, como payaso, no sería ni un Ronald McDonald sucada, sino una versión triste y desgastada, pero no por eso menos macabra, del payaso de IT.