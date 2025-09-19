La Fundación Cultura Analítica llevará a cabo la edición 2025 de las Jornadas Centro Freud, cuyo tema principal es ODIO, el viernes 3 y el sábado 4 de octubre en Salta.



Por Mario Flores

En el campo del debate público (recintos políticos y redes sociales, canales mediáticos e incluso comunicados oficiales) es central la expresión del odio, temática que se trabajará en estas Jornadas Freud del 2025. ¿Cómo afronta la Fundación Cultura Analítica la apertura de estas instancias de diálogo?, ¿cuál es el principal riesgo de organizar un espacio de discusión sobre este fenómeno?

Si bien el odio es la modalidad afectiva preferida para dirigirse a lo que surge como diferente, al menos en una parte de la sociedad, lo que nos interesa conversar son las razones de la explosión de este fenómeno. Es como la punta del iceberg, entonces ¿Qué condujo a este momento histórico y político, por lo demás de alcance mundial? ¿De qué manera podemos atemperar algo que es estructural a la sociedad? ¿Cómo salir de la lógica binaria que orienta estas manifestaciones de odio, puestas en escena preferentemente por las ideologías fascistas? Como puede verse: tenemos más preguntas que respuestas, de ahí la urgencia de reunirnos para conversar entre varios y, sobre todo, diversos, ya que esa es la base de la democracia. El riesgo mayor sería que gane la confrontación antes que la conversación, pero apostamos a la disposición de encontrar alternativas para atenuar el malestar.

Teniendo en cuenta la cantidad de profesionales e invitados que intervienen en las Jornadas “Odio”, ¿cómo se proponen abordar la diversidad de contenidos (trabajos académicos, paneles y conferencias)? ¿Qué elementos contextuales tomaron para elegir hablar sobre ‘odio’?

Tenemos diferentes modalidades donde lo central, como dije, es la disposición a conversar: Conferencias, Mesas Panel, y presentación de trabajos libres donde la convocatoria es abierta a disciplinas no necesariamente psicoanalíticas, pero sí que piensen que tienen algo que decir sobre este fenómeno. La diversidad de participantes responde a la complejidad del tema. Respecto de los elementos contextuales, si bien principalmente es el estado de devastación de lo humano, cultural y social que estamos atravesando en Argentina, lo cierto es que es un fenómeno global, que sucede a escala casi mundial (hay excepciones, por supuesto). ¿Qué hay detrás de esta simultaneidad global? ¿Cómo se fue armando ese concierto de odio y segregación? ¿Hay un director de orquesta, o cada uno ejecuta la melodía como le parece? ¿Qué actúa como facilitador de este incremento de las pasiones crueles, de esta escalada del odio a que asistimos?



¿Cuáles son los antecedentes que más recuerden de estas Jornadas? ¿Qué expectativas tienen sobre la edición de este año -3 y 4 de octubre- y qué diferencias consideran que pueden emerger en la conversación?

En el año 2017 tuvimos una primera aproximación al tema en una mesa de conversación dentro de una de las actividades de la Fundación (“Perspectivas”), en la que participaron Emilio Vaschetto y Alejandro Ruidrejo, “El odio como pasión ciudadana” y que está publicada en nuestro libro VOCES de la ciudad en el psicoanálisis, o “Paradojas de la democracia”, en el 2024. Respecto de las expectativas, hace poco leí que precisamente los movimientos de reacción (reaccionarios) nacen del fracaso de las expectativas, de la desilusión, podríamos decir, así que más que expectativas estamos abiertos a lo nuevo que pueda surgir desde la diferencia misma. Eso que emerge es un efecto de la palabra, y es siempre significativo ese saldo que pudiera resultar.



En el plano de violencia y desigualdad que hoy en Argentina se naturaliza como normal e incluso instituida, ¿cuáles son las posibilidades de pensar la cuestión social a través del psicoanálisis o qué deviene de esas relaciones entre el análisis y el fenómeno de la agresividad cultural?

Justo, la conferencia del psicoanalista de Madrid que invitamos se titula “La normalización del odio”. En cuanto a la pregunta, es algo que se puede pensar también desde Freud y sus escritos “sociales”, por decirlo de alguna manera, ya que él sostenía que no hay discontinuidad entre lo social y lo individual. Nos conformamos de acuerdo a palabras, mandatos, modas que están presentes en cada época, que también nos orientan sobre nuestra manera de estar en sociedad. Podemos seguirlos o no, pero tenemos que estar dispuestos a asumir las consecuencias (es la idea de responsabilidad que sostiene el psicoanálisis). Precisamente, la potencia subversiva del psicoanálisis radica en habilitar la puesta en cuestión, la reformulación de esos determinantes, las cosas que se dan por sobreentendidas y aceptadas porque “siempre fueron así”. No estoy segura de que haya un fenómeno de agresividad cultural, sí que hay mucho malestar y que eso a veces se manifiesta en actitudes agresivas, segregativas o discriminatorias. Y nuevamente, tomar distancia de las razones de esos fenómenos e inventar alternativas que permitan un nuevo modo de relacionarnos, de vivir entre otros sin anular la particularidad, es lo que el psicoanálisis puede ofrecer. Para esto nos orientamos por la vía abierta por Freud y Lacan, quienes sostuvieron un interés permanente por lo que acontecía en lo social. La reflexión por los resortes de la condición humana y su ligazón a los fenómenos de época, pueden leerse tanto en las respuestas que Freud formula a propósito de su escrito “¿Por qué de la guerra?” (1933), la pregunta en torno a la “Psicología de las masas y el análisis del yo” (1921), o los fundamentos de la relación hostil al semejante en Lacan, a partir del Estadio del Espejo, entre otros.

¿Es lícito aún preguntar acerca del público al cual están abiertas estas Jornadas? En los últimos años, el abordaje de más discusiones a partir de/con otras áreas artísticas, editoriales o históricas, ¿sumó de manera significativa al panorama actual?

Lo que te puedo decir es que siempre es lícita la palabra en psicoanálisis, es más sin ella no hay posibilidad de intervenir y acompañar las dificultades, no sólo de un sujeto, sino de la sociedad. De ahí, que siempre hayamos defendido la democracia como posibilidad de una palabra más o menos libre. Digo más o menos, porque el insulto, por ejemplo, si bien es un hecho de lenguaje, no habilita el intercambio ni la respuesta de quién es insultado; más bien se utiliza para reducir al otro al silencio. No es el caso ni de la teoría psicoanalítica, ni de quienes orientamos nuestra práctica desde ahí. Si las actividades que realizamos desde la Fundación sumaron al panorama actual, es una respuesta que solo puede dar cada uno de los que asistieron a estas: si les posibilitó pensar de una manera alternativa a sus ideas previas, si pudieron aplicarlo en sus áreas de trabajo o en su vida social o cultural. El arte, las letras, el psicoanálisis comparten un modo de decir que tiene más bien efectos uno por uno, y que con su interpretación pueden producir un efecto de disrupción que sacude significaciones cristalizadas, producir aperturas, grietas para la emergencia de lo nuevo. Nosotros esperamos que esto suceda también a partir de las actividades que realizamos.

¿Cuáles son las líneas que se dispondrán en cada uno de ambos días de octubre?

Los espacios de diálogo se realizan con la disposición a escuchar con respeto al otro. Es algo que sostenemos desde hace 16 años en la Fundación; los libros que publicamos, donde compartimos algunas de estas actividades dan cuenta de esto. Si bien sabemos que el odio es una pasión humana tan vieja como el mundo, sus manifestaciones no se han mantenido constantes a lo largo de la historia. Esas variaciones implican pensar, en un horizonte más amplio que el individuo, qué condiciones sociales, históricas, discursivas tienen que reunirse para que se limite, se tramite por otras vías, o se manifieste sin pudor. Para conversar sobre esto en esta oportunidad invitamos a un filósofo, Rocco Carbone, de Argentina que hablará sobre “El fascismo sigiloso del siglo XXI” y un psicoanalista, Joaquín Caretti, de Madrid, que tituló su exposición “La normalización del odio”. También organizamos mesas panel donde abordaremos temas como: los instrumentos políticos del poder, las relaciones entre el declive de la autoridad y el ascenso del autoritarismo, el papel de las nuevas tecnologías, entre ellas la Inteligencia Artificial, donde participarán abogados, escritores, psicoanalistas, periodistas, historiadores (pido disculpas por no nombrar a cada uno, pero ¡son doce participantes!) y convocamos a la presentación de trabajos libres.