La Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Salta (ADIUNSa) anunció un paro total de actividades para este viernes 12 de septiembre. La medida se adopta en rechazo al veto del presidente Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario, norma que garantizaba recursos esenciales para el sostenimiento de las universidades públicas.

Desde el gremio docente señalaron que el recorte presupuestario compromete seriamente el funcionamiento de las casas de estudio, afectando no solo las tareas de enseñanza, sino también la investigación y la extensión universitaria. “Se trata de un ataque directo al sistema público de educación superior”, remarcaron en un comunicado.

La protesta de ADIUNSa se inscribe en una jornada nacional de lucha convocada por gremios de todo el país, que busca visibilizar la crisis que atraviesan las universidades tras el ajuste. En Salta, el paro incluirá actividades de difusión y asambleas abiertas con estudiantes y trabajadores para denunciar lo que califican como un retroceso en el derecho a la educación pública.