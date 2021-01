Luego de su detención arbitraria del pasado viernes 15 de enero, cuando acompañaba el reclamo de docentes por la convalidación de sus títulos, en la puerta de la Casa de Gobierno, la profesora Carmen Venencia, denunció los hechos ante la fiscalía de Derechos Humanos.

«Me detuvieron por estar hablando con un megáfono, denunciando la situación que están atravesando 700 docentes de toda la provincia que realizaron capacitaciones y actualizaciones en institutos privados, las cuales cursaron y pagaron, y no se les reconocen sus títulos. Esto los afecta, restándole puntaje para acceder a un cargo en la escuela pública”, explicó Carmen Venencia.

«Voy a denunciar este brutal atropello. Me detuvo personal masculino, me golpearon. Hubo cuatro horas donde mis compañeros y mi familia no recibían información de mi paradero. Cuando me liberaron finalmente me dijeron que nunca fui privada de mi libertad, que no estuve en calidad de detenida. Esto fue un secuestro. Este grave hecho será expuesto ante la fiscalía de Derechos Humanos y exigiremos que los responsables materiales y políticos reciban las sanciones correspondientes”, denunció la profesora y dirigente de Tribuna Docente.

«El gobierno quiso callar la denuncia del enorme negociado que implica la precariedad laboral de los docentes interinos y sin cargos, que se ven obligados a realizar capacitaciones y actualizaciones en dos institutos privados, pagando onerosas cuotas. Seguiremos luchando para que la capacitación sea garantizada por el estado y de manera gratuita. Y mientras tanto exigimos el reconocimiento inmediato de los títulos de los colegas que ya realizaron sus cursos. Este tema es sólo uno de los múltiples problemas que tiene la educación que venimos denunciando desde hace décadas como las condiciones edilicias, falta de personal de maestranza, titularizaciones y el salario. Para debatir estas problemáticas educativas nos convocaremos en el congreso nacional de tribuna docente los días 20 y 21 de febrero”, concluyó Carmen Venencia.