El cafayateño se hartó de los ataques de la dirigente que suele vivir en Buenos Aires.

«Se tiran con de todo». La interna en Juntos por el Cambio en Salta es feroz. Los cruces entre Miguel Nanni e Inés Liendo, los dos cabezas de listas para diputados no tienen fin. No obstante, el legislador nacional que busca su tercera renovación de banca pidió acabar con las descalificaciones política.

Nanni dialogó con un medio local y contó que pasaría en caso de que la población no lo elija. «Las descalificaciones no sirven dentro de un mismo espacio», reflexionó con respeto a los diferentes cruces entre los precandidatos de la otra lista.

Al mismo tiempo contó que las vueltas de la vida y de la política en sí mismo puede llevarte a aliarte con quien ayer depotricaste. También contó que en caso de no recibir el apoyo daría un paso al costado. «Si yo pierdo me voy a la casa, ahora si ellos pierden uno se irá a Anses, otro volverá a REMSA. A mí me gusta que me vote la gente, no soy un acomodaticio«, manifestó en tono desafiante Nanni.

El diputado y un dardo a Liendo

Mientras que en otro fragmento de la misma entrevista reveló cómo se dio en parte el armado de las listas a diputados. Volvió a apuntar todos los cañones contra Inés Liendo responsabilizando de la imposibilidad de votar o participar de otros candidatos. Hay que recordar que Nanni pujó para que Bettina Romero forme parte del armado para estas elecciones en Juntos, pero no le dieron ningún lugar.

Una de las personas que más se oponía a integración de la intendenta saliente era Inés Liendo. Por lo tanto, esto también sirvió al radical para apuntar como crítica «Liendo no quería que se integre Juntos por el Cambio ni que enfrentemos al gobernador. Llamaba a votar por Bettina Romero. Patricia jugó, fue a fondo y gracias a ella hoy JXC tiene una base de 130 mil o 150 mil votos para encarar estas elecciones».