Ganan más de 3 millones de pesos y sus intervenciones dejan mucho de desear. Con “representantes” como estos no necesitamos más situaciones bizarras en nuestras vidas.

Empecemos por los diputados que supimos conseguir, son más pero no por eso menos …..pongale ud el mote que considere.

En el desarrollo de la vigésima sesión ordinaria de la Cámara de Diputados fueron aprobados dos proyectos de Ley, tres proyectos de Declaración, más un paquete de 25 proyectos de Resolución y Declaración.

Mirta Miller diputada del departamento San Martín pidió por la seguridad de Tartagal y describió que se entera por la tele de las cosas del lugar donde ella es “representante”: “Últimamente están pasando hechos que nunca se habían visto. En la ruta 86 fueron ejecutadas, uno era de Pocitos y otro de Mosconi. Ayer mirando la televisión hubo otro caso, una persona fallecida sobre ruta 34, decían en las radios que era una persona que se había suicidado. Estos hechos me preocupan”. “El intendente no aparece ni hace comentarios” aseguró.

Fentanilo y otras drogas

Con casi la mitad de la camisa desprendida el diputado Luis Albesa de Cerrillos, se refirió al caso de “fentanilo contaminado”. “El estado ha fallado y desprotegido”, dijo “que paguen los responsables”, dijo en relación al laboratorio que ya estaba denunciado. “quien sabe de salud pública sabe que el estado es responsable”, dijo. “Esta es la segunda tragedia argentina más grave”, señaló.

Gladys a favor de la ciencia

En el tramo de manifestaciones, la diputada por San Martín Gladys Paredes, brindó detalles sobre el ajuste que aplica el gobierno libertario en el área de la ciencia. “Hay un 30% menos de inversión y más de 4000 científicos en la calle”, señaló.

“Veo que Milei nos ha hecho retroceder ¼ de siglo en ciencia y tecnología, y solo en 17 meses”, disparó la legisladora, y consideró que la crisis que vive el sector es comparable con lo ocurrido en los años 2001/2, cuando también hubo un 30% menos de presupuesto para investigación.

“30 puntos bajó la inversión en ciencia y tecnología desde que asumió Milei, representa un 0.15% del PBI actualmente, es decir, peor que los datos de la última Dictadura Militar”, apuntó Paredes, y concluyó: “Hay más de 4000 científicos y becarios en la calle. Esta es la maldita motosierra que destruye todo”.

Qué caros nos salen

En el Concejo más caro del país las cosas tampoco vienen bien si analizamos en dónde ponen interés los “representantes del pueblo”, pero no tanto por los temas que tratan, porqué ¿quién podría estar en contra de apoyo a la ciencia, a los discapacitados, a los jubilados? Sino más bien por el uso desmedido de la demagogia que ostentan. ¿En serio se le paga millones para eso?

En la última sesión del Concejo Deliberante capitalino, varios ediles se expresaron sobre lo ocurrido en diputados, donde se rechazó el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad. Las críticas más duras se dirigieron hacia la legisladora nacional Emilia Orozco, exconcejal de la ciudad.

Los paladines de la demagogia los ediles,. Eliana Chuchuy, Malvina Gareca y Gustavo Farquarson, ¿en serio no les da vergüenza hacer ese papel?

Veamos lo que hicieron en no más de dos horas que dura la sesión del Concejo. La concejal Eliana Chuchuy recordó el rol de Orozco cuando formaba parte del Concejo y apuntó contra su cambio de postura en el Congreso. Según señaló, la votación en diputados dejó en evidencia quiénes están del lado de las personas con discapacidad y quiénes, por conveniencias partidarias, decidieron sostener el veto. “Tenemos hipócritas que aquí hablaban por la discapacidad y hoy votan en contra de la ley”, expresó.

En la misma línea, Gustavo Farquharson celebró que la oposición haya logrado imponerse en la Cámara baja y cuestionó la actitud del Gobierno nacional. Sostuvo que la postura del oficialismo refleja una decisión política de no elaborar medidas concretas para el sector de la discapacidad y acusó al Ejecutivo de “actuar de manera antidemocrática”.

Por su parte, Malvina Gareca fue más allá y criticó no solo a Orozco, sino también a los legisladores Carlos Zapata y Julio Moreno. Consideró que los votos negativos en diputados son “vergonzosos” y aseguró que la sociedad salteña no olvidará estas posturas en las próximas elecciones. “De votar en contra de los niños que necesitan medicamentos no se vuelve”, disparó.

Quieren ferias no verdaderos empleos

Una iniciativa presentada como progre sin embargo deja ver las hilachas bajo la misma lógica: si sos pobre hacete emprender y vendé en ferias porque el estado no puede generar fuentes genuinas. Un “proyecto” presentado por la concejala Malvina Gareca, propone que el Departamento Ejecutivo Municipal implemente puestos de trabajo específicos para emprendedores de este colectivo en las inmediaciones del Paseo de la Diversidad.

El proyecto tiene como objetivo principal contribuir a la generación de empleo, fortalecer el trabajo autogestivo y fomentar el empoderamiento económico de las personas que lo integran.

“La propuesta busca reconocer la importancia del trabajo independiente y brindar una oportunidad concreta para que este sector de la comunidad pueda desarrollar sus proyectos de manera formal