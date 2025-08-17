Diputados donando terrenos: Se fueron a La Loma del carajo

La ultima sesión estuvo atravesada por varios sobresaltos dando cuenta que los diputados que supimos conseguir dejan mucho que desear como “representantes del pueblo”.

Los salteños nos merecemos estos legisladores por votar como votamos,

y me incluyo para hacer del artículo en cuestión.

Así las cosas, esta semana la Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de Ley que Propone autorizar al Poder Ejecutivo Provincial a transferir en carácter de donación a favor de la “Asociación Cultural y Deportiva de Profesionales Universitarios de Salta” (ACDPUS), de dos inmuebles ubicados en la ciudad de Salta, con destino al desarrollo de actividades sociales y deportivas de los socios y de la comunidad.

El proyecto de Ley plantea la transferencia, en carácter de donación, de los inmuebles identificados con las matrículas Nº 100.872 y 134.982 del departamento Capital, los cuales actualmente se encuentran bajo uso institucional en comodato, otorgado a la Asociación por la Provincia por el plazo de 20 años.

Durante el debate los diputados Roque Cornejo, Sofía Sierra, Mónica Juárez, Matías Monteagudo y Soledad Farfán, expusieron sus disidencias al proyecto, donde plantearon reparos sobre distintos aspectos relacionados a la donación.

“La Loma” se hizo famosa por sus campeonatos de fútbol, pero sobre todo por el rosqueo de los hombres de negocios y política en Salta.

El diputado Luis Mendaña uno de los autores del proyecto defendió su negoproyecto que involucra a dos inmuebles que hoy son administrados por el club mediante un comodato, pero como éste vence el próximo año la propuesta de Mendaña es donar de manera definitiva los terrenos a la institución.

“Esto se presta para los favorcitos políticos, el precedente institucional es peligroso y a esto me refiero por qué una asociación sí y otra no. Como legisladores no podemos aprobar esto”, dijo la legisladora Galleguillos, “desconozco quien es el presidente de esta asociación”, señaló.

“Estamos hablando de un predio de uno de los barrios más caros de Salta y de una asociación de profesionales y no de vulnerables”, enfatizó la diputada Sofía Sierra. “Los profesiones tiene muchas posibilidades y acceso y vinculación al poder, se rosquea mucho en los torneos”, señaló para aponerse al proyecto.

A su vez resaltó que los profesiones podrían pagar en cuotas mensuales para comprar el predio y que no sea gratis, tal como lo aprobaron los diputados dándole media sanción por mayoría.

Mientras que la diputada Monica Juarez en tanto se abstuvo de votar argumentando que existen en salta casi 50 clubes que esperan el estado le cede un predio. En tanto también reflejó que la crisis habitacional de Salta es grave y cerca de 15 mil carpetas de personas esperan por una vivienda en el IPV y en ese lugar perfectamente se podrían construir viviendas y no ceder gratuitamente el predio a los profesionales sin pagar un mango.

Por su parte, el diputado José Gauffin, otra autor de “la iniciativa”, enfatizó en el histórico compromiso social que caracteriza a esta asociación y dijo que en realidad “se rosquea en todas partes”. “Allí no había nada, era tierra de nadie”, dijo para argumentar la donación sin fundamento.

Actualmente tiene más de 10 canchas dijo Gauffin diciendo además que tiene “forestación, playón deportivo, asadores, se desarrolló un verdadero club”, dijo.

El comadato solo para los amigos. “Que le vamos a decir ‘no te damos la donación y punto’” señaló Gauffin para decir qué está bien el proyecto, en desmedro de familias salteñas enteras que esperan de un lugar donde vivir.

“El predio estaba tirado y pagan los impuestos”, también dijo Gauffin. Faltaba más señor diputado.

La propuesta también establece que los inmuebles deberán destinarse de forma permanente a fines comunitarios, prohibiéndose su enajenación o cesión, y disponiendo que, en caso de incumplimiento o disolución de la entidad, se revertirán automáticamente a la Provincia. En tanto, se determina que la asociación deberá desarrollar actividades sociales periódicas en beneficio de personas en situación de vulnerabilidad residentes en las zonas aledañas.

El diputado Luis Mendaña, uno de los autores de la iniciativa, explicó que la institución fundada en el año 1966, está conformada por alrededor de 3200 profesionales y sus actividades no solo incluyen deportes, sino también acciones culturales y sociales que benefician comunidades vulnerables de la zona y de distintos puntos de la provincia.

En tanto, los diputados Guillermo Durand Cornejo, Juan José Esteban, Isabel De Vita, Adrián Valenzuela y Germán Rallé respaldaron el proyecto, resaltando el rol social de la entidad, subrayando cómo sus iniciativas han contribuido significativamente al bienestar comunitario local.

El proyecto, autoría de los diputados Luis Mendaña y José Gauffín, fue aprobado por amplia mayoría del Cuerpo, con los votos en negativo de los diputados Roque Cornejo, Sofía Sierra, Griselda Galleguillos, Soledad Farfán y Matías Monteagudo.