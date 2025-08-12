En una sesión con fuerte contenido político y cultural, la Cámara Baja provincial abordará este martes dos proyectos de declaración: uno para permitir el ingreso legal de coca en su estado natural y otro para instar a legisladores nacionales a revertir tres vetos presidenciales.

El primer proyecto, presentado por Juan Carlos Roque Posse (Bloque Salta Tiene Futuro), busca que el Poder Ejecutivo provincial y los representantes nacionales gestionen la autorización para importar hoja de coca destinada exclusivamente al coqueo e infusiones. La propuesta plantea una contradicción vigente desde 1978, cuando la última dictadura habilitó el consumo pero prohibió su ingreso y traslado mediante el decreto 648/78. En el norte argentino, su uso es una tradición arraigada, aunque la planta no se produce localmente y debe traerse de países vecinos.

El segundo tema en agenda apunta a revertir los vetos de Javier Milei al incremento de jubilaciones y pensiones, la moratoria previsional y la declaración de la emergencia nacional en discapacidad. Impulsado por el bloque oficialista que responde a Gustavo Sáenz, el texto firmado por 29 diputados se enmarca en una serie de pronunciamientos de otras legislaturas provinciales. Si obtiene respaldo mayoritario, Salta reforzará la presión política hacia sus representantes nacionales en un escenario de creciente tensión entre el Congreso y el Ejecutivo.