Diputados aprobaron la aprobación de una nueva toma de deuda y según mencionó un diputado es la número 30.

Leona Del Monte

Estamos en un año electoral y parece que los diputados empiezan a despertarse de la siesta eterna en la que simulan estar. Así vemos que cada vez queda menos tiempo para ir a las urnas y algunos empiezan a ponerse nervioshos.

Perro que ladra no duerme esa la frase perfecta para titular la última sesión de diputados Diputados aprobó tres proyectos de Ley, 3 proyectos de Declaración, más un paquete de 24 proyectos de Resolución y Declaración, y una serie de pedidos de informe, pero donde en definitiva se la pasaron dando sus pareceres. Cada cuál para su buche.

U$S 100.000.000

La Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de ley que autoriza al Poder Ejecutivo Provincial a acceder a un financiamiento con el Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (FONPLATA), destinado a la ejecución del Programa de Integración Territorial y Desarrollo Sostenible del Corredor Bioceánico Eje Capricornio en Salta.

La diputada Patricia Hucena, presidenta de la comisión de Hacienda y Presupuesto, indicó que este financiamiento de destino específico busca promover el desarrollo sostenible y la integración territorial de la provincia: “Salta debe abrir su mercado al mundo”, dijo.

“Las obras nunca aparecen”

En tanto que el diputado Roque Cornejo quien pidió “interpelar” a la defensora del proyecto: “¿Cuánto vamos a pagar los salteños? Porque esta deuda la vamos a pagar en 20 años. Cuánta plata van a terminar pagar los salteños”, señaló y agregó: “Todos están en contra del FMI pero este gobierno provincial toma deuda”.

“Cuánta plata falta pagar del gobierno de Urtubey y cuanta del gobierno de Saenz.” Cornejo pidió además que se detalle de manera específico el destino de las obras.

Los timbeadores

“Tenemos que pedir este prestamos porque la provincia no recibe lo que le corresponde, nos desfinanciaron”, manifestó como si de una payada se tratara el diputado Gustavo Dantur de Metán para defender el pedido de deuda: “Les preguntemos a nuestros tarataabuelos”, señaló. “Tienen la desfachatez de cuestionarnos”, describió.

El Urtusaenzcista menos pensado

El diputado Luis Albeza, “Tenemos equilibrio fiscal”, señaló el legislador de Cerrillos y además ocupó gran parte de su alocución a responderle a Roque Cornejo quien refirió que las deudas de los últimos 30 años correspondían a los gobiernos “URTUSAENZCISTAS”. “Capaz que Karina nos pide un porcentaje”, chicaneó el diputado al querer hacerse el chistoso en el recinto. “Cuando vayan a votar, les aseguro que la escuela no la hizo ni Macri ni Milei, la hizo un justicialista. El endeudamiento no está mal”, señaló el peronista.

“Empréstito no es lo mismo que préstamo”, dijo.

Los diputados Roque Cornejo, Griselda Galleguillo, Sofía Sierra, José Gauffín, Soledad Farfán y Juan Esteban Romero, expresaron sus disidencias en relación a estas autorizaciones de acceso al financiamiento internacional, haciendo hincapié en la toma de créditos durante otras gestiones de gobierno y su impacto en las arcas provinciales, entre otras cuestiones. El proyecto fue aprobado por el voto mayoritario del Cuerpo, con seis votos negativos. Pasó al Senado en revisión.

Perros que ladran

La Cámara de Diputados de Salta aprobó el proyecto de Ley que modifica la Ley Provincial N.º 7.672, sobre tenencia de perros potencialmente peligrosos, y la Ley Provincial N.º 7.135 – Código Contravencional de la Provincia. La iniciativa busca reforzar las políticas públicas vinculadas a la prevención y al manejo responsable de estos animales.

El proyecto establece la creación de un Registro Provincial de Propietarios de Perros Potencialmente Peligrosos, cuya implementación estará a cargo de la autoridad de aplicación en coordinación con los Municipios, asegurando un flujo adecuado de información y el cumplimiento de los objetivos previstos en la normativa.

Entre los requisitos incorporados, se dispone que los propietarios deberán acreditar una capacitación mínima certificada sobre crianza, manejo responsable, medidas de seguridad y prevención. Esta medida preventiva busca reducir riesgos, garantizar una convivencia armónica con la comunidad y promover mayores niveles de responsabilidad entre los dueños.

Asimismo, se propone modificar el Código Contravencional de la Provincia, incrementando hasta 45 días las sanciones de arresto —o su equivalente en multas— para quienes no adopten medidas preventivas que eviten ataques o incidentes vinculados a la tenencia de estos animales.

Durante el debate, el diputado Nicolás Taibo, autor de la iniciativa, destacó que el objetivo central de las reformas es perfeccionar el marco normativo vigente ante el aumento de incidentes relacionados con estas razas en la provincia, promoviendo con las modificaciones la seguridad ciudadana y el bienestar animal, por lo que resaltó la importancia de estas herramientas de prevención y concientización.

Por otro lado, el diputado Juan José Esteban indicó el incremento significativo de mordeduras registrado en el primer semestre del año y plantó la necesidad de fortalecer e implementar estrategias concretas para abordar integralmente esta problemática.

En la misma línea, el diputado Patricio Peñalba respaldó la propuesta por su enfoque preventivo, aunque advirtió sobre los desafíos del Estado frente a esta creciente problemática, por lo que remarcó la importancia de fortalecer el trabajo articulado con los profesionales veterinarios, especialistas y organismos competentes para garantizar una correcta gestión y manejo de los perros contemplados en la normativa.

La iniciativa, de autoría de los diputados Nicolás Taibo, Edgar Domínguez, Pablo Gómez, Carlos Jorge, Fabio López, Raúl Vargas y Ricardo Vargas, fue aprobada por unanimidad y fue girada al Senado en revisión.