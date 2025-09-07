Diputados con Rivotril o un «faso», según preferencia

La Cámara de Diputados de Salta volvió a ser escenario de un show inesperado, esta vez con el libertario Roque Cornejo en el rol protagónico. En plena sesión, el presidente del cuerpo, Esteban Amat, decidió darle una recomendación médica express: “Tómese un Rivotril y siéntese en su lugar, no lo veo bien”. El video, obvio, no tardó en viralizarse.

La escena tuvo lugar en el marco del debate de un proyecto para declarar el Día del Futbolista salteño, pero rápidamente el partido derivó en un clásico de la política local: gritos, carteles y cruces verbales. Amat, que además de presidir la Cámara baja también es titular de la Cámara de Tabaco (todo queda en familia), podría haber recomendado también un cigarro para tranquilizar los ánimos, pero prefirió la receta farmacéutica.

“Si usted quiere hacer circo, o está mal, vaya a enfermería. Hágase tomar la presión”, agregó Amat, con tono de médico de guardia improvisado. Mientras tanto, Cornejo regresaba a su banca entre murmullos y celulares grabando.

La sesión siguió adelante, con la misma calma que un encendedor en un cenicero vacío. Porque en la política salteña, entre rivotriles, cigarros y declaraciones virales, lo único que nunca falta es humo.