Este martes, la Cámara de Diputados de Salta tratará un proyecto de declaración del legislador Juan Carlos Roque Posse (Bloque Salta Tiene Futuro) que solicita al Poder Ejecutivo provincial y a los legisladores nacionales por Salta gestionar la autorización para importar hoja de coca en su estado natural, destinada exclusivamente al consumo local mediante coqueo e infusiones.

La propuesta pone sobre la mesa una contradicción histórica: la ley permite el consumo, pero prohíbe el ingreso y traslado de la planta, prohibición impuesta en 1978 por la última dictadura a través del decreto 648/78.

La hoja de coca, de profundo valor cultural en el norte argentino, no se produce en el país y su consumo es habitual en Salta, Jujuy y zonas de Tucumán. Intentos previos para legalizar la importación, como el presentado en 2020 por legisladores salteños, nunca fueron tratados por el Congreso.

El debate recobró fuerza tras la detención de bagayeros, un caso que también analiza la Cancillería, y la persistente disparada en los precios de la hoja.