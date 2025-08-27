La Cámara baja provincial dio media sanción al proyecto que autoriza al ejecutivo a tomar un crédito internacional con FONPLATA por hasta U$S 100 millones. El financiamiento está destinado a obras de infraestructura vial, agua, saneamiento y tecnología en puestos de control del Corredor Bioceánico Eje Capricornio.

La iniciativa, que ahora pasará al Senado para su revisión, prevé un financiamiento externo con un plazo de amortización de 20 años, cinco años y medio de gracia y desembolsos programados en cinco años. Según la presidenta de la comisión de Hacienda, Patricia Hucena, se trata de un programa de destino específico orientado a “optimizar la conectividad vial internacional, promover la inclusión social y fortalecer los puestos de control fronterizos”.

Las obras viales previstas abarcan la pavimentación del tramo 1 de la RN 51 entre San Antonio de los Cobres y Mina La Poma (US$ 20 millones), la repavimentación de la RP 24 en el empalme con la RN 51 (US$ 13,6 millones), el Bypass de Campo Quijano (US$ 15 millones) y la pavimentación de la Circunvalación Noroeste (US$ 17 millones). Con estas inversiones se busca mejorar la logística regional, fortalecer la seguridad y consolidar a Salta como nodo estratégico en la integración bioceánica.

En materia de agua y saneamiento, se prevé la construcción de plantas potabilizadoras, depuradoras y redes colectoras en localidades de la Puna y los Andes, como Santa Rosa de los Pastos Grandes, Salar de Pocitos, Olacapato, Tolar Grande y San Antonio de los Cobres. Los proyectos incluyen obras que van desde US$ 420.000 hasta más de US$ 2 millones, orientadas a garantizar acceso a servicios básicos en zonas históricamente postergadas.

Durante el debate, la mayoría de los legisladores oficialistas y aliados respaldaron la iniciativa, destacando el impacto estratégico del Corredor Bioceánico para vincular a Salta con los puertos del Pacífico y potenciar el comercio con Asia-Pacífico. Sin embargo, un grupo de diputados opositores advirtió sobre los riesgos de seguir tomando créditos internacionales y el peso que pueden tener en las cuentas provinciales. La votación finalizó con amplia mayoría a favor y seis votos en contra.