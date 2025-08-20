Dib Ashur presentó La Ley de Reducción Fiscal en la UNSa

En la Facultad de Ciencias Económicas de la UNSa, estudiantes y egresados asistieron a la presentación de la Ley de Reducción Fiscal, liderada por el ministro Roberto Dib Ashur.

En una jornada que reunió a estudiantes avanzados y graduados de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Salta (UNSa), el ministro de Economía y Servicios Públicos, Roberto Dib Ashur, acompañado por su equipo, presentó en detalle la Ley de Reducción Fiscal.

La exposición, que se llevó a cabo tanto de forma presencial como virtual, sirvió como plataforma para que Dib Ashur ofreciera una visión general de la normativa. Él mismo subrayó que el enfoque integral de la ley está diseñado para transformar el sistema impositivo provincial en uno más equitativo y eficiente, que a su vez impulse el crecimiento económico sostenible.

Posteriormente, la secretaria de Ingresos Públicos, Soledad Claros*, y la directora general de Rentas, Mercedes Uldry, tomaron la palabra para desglosar los beneficios concretos de la Ley, que ya ha sido reglamentada y está en plena aplicación. Entre los puntos más destacados, se mencionan:

– Reducción significativa de Ingresos Brutos: Se implementará una disminución del 20% en la alícuota del Impuesto sobre los Ingresos Brutos para los sectores de comercio, hotelería y gastronomía, reconociendo que históricamente han soportado una mayor carga tributaria.

– Simplificación y alivio en tasas: Se eliminan un total de 29 tasas provinciales, al tiempo que se reducen 15 tasas específicas vinculadas a la actividad minera. Esta medida se enmarca en un régimen promocional que busca crear un entorno más competitivo y atractivo para la inversión en el sector.

– Fortalecimiento del sector turístico: Se restituye la exención impositiva a las agencias de viajes, con el objetivo de fortalecer al turismo como un motor clave de desarrollo económico en la provincia.

– Apoyo al sector agropecuario: Se establece un mecanismo de prorrateo del Impuesto Inmobiliario Rural, permitiendo a los productores realizar el pago en tres ejercicios fiscales, lo que representa un alivio financiero gradual para el sector.

– Incentivos a la responsabilidad fiscal: Se mantiene vigente hasta diciembre de 2025 el régimen del contribuyente cumplidor, que otorga beneficios fiscales de hasta un 20% para aquellos que cumplen puntualmente con sus obligaciones. Además, se contemplan beneficios especiales para los nuevos contribuyentes que se incorporen al sistema.

Asimismo, para finalizar la jornada técnicos especializados de la Dirección General de Rentas brindaron información detallada sobre las diferentes vías de contacto con el organismo, con el objetivo de facilitar el acceso a información adicional y resolver cualquier duda que pudiera surgir entre los asistentes.

*Hija del ex rector Victor Claros