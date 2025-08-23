Dib Ashur elogia el plan económico de Sáenz

El titular de la cartera económica salteña resaltó en el ciclo Diálogos.gob la estabilidad fiscal que la provincia ha mantenido por más de un lustro, acompañada de una disminución de la deuda y la realización de más de 2.500 proyectos.

En el marco del ciclo Diálogos.gob, organizado por la Secretaría de Prensa, el ministro de Economía y Servicios Públicos de Salta, Roberto Dib Ashur, ofreció una entrevista a los periodistas Juan Manuel Abdala y Luis Alderete, donde subrayó la trascendencia de una gestión financiera previsible como base fundamental para la administración gubernamental.

«Priorizamos la planificación financiera para poder invertir en las necesidades de la provincia, incluyendo salarios, aguinaldos y cada una de nuestras responsabilidades, siempre asegurándonos de que los gastos no excedan los ingresos», afirmó Dib Ashur.

El ministro detalló que Salta ha logrado mantener un equilibrio fiscal durante 5 años y 7 meses, lo que ha permitido reducir la deuda en más de 200 millones de dólares y llevar a cabo más de 2.500 obras en todo el territorio provincial. Entre los proyectos destacados, mencionó el polideportivo Delmi, el Teleférico Ala Delta, mejoras en el hospital San Bernardo, el Centro de Convenciones de Cafayate, el futuro Polo Tecnológico de la ciudad, obras de agua y saneamiento en la Puna, la ruta 51 y diversos proyectos en el marco del Corredor Bioceánico.

Asimismo, al ser consultado sobre la ausencia de un presupuesto nacional, Dib Ashur expresó su preocupación: «El presupuesto es la base de la República, el instrumento a través del cual el Ejecutivo debe rendir cuentas. Sin división de poderes, no tenemos una representación adecuada de nuestras necesidades a nivel nacional». En contraste, resaltó que Salta presenta anualmente su presupuesto provincial y las cuentas generales del ejercicio, lo que permite establecer una dirección clara y trabajar de manera coordinada y prudente con los municipios.

A su vez, Dib Ashur enfatizó el progreso en el ámbito de la Economía del Conocimiento, considerándola un área estratégica para el desarrollo de la provincia. «La Economía del Conocimiento tiene la ventaja de que no requiere grandes infraestructuras físicas, sino principalmente conocimiento», señaló. Recordó que actualmente se forman más de 4.000 alumnos en la Universidad Provincial de Administración, Tecnología y Oficios (UPATECO), junto a más de 7.000 participantes del programa Mil Programadores, además de diversas iniciativas relacionadas con la ciencia, la industria audiovisual y otros sectores clave para el presente y el futuro de los salteños.