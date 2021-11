Masiva participación de militantes para celebrar una fecha histórica. (Mario Molina)

En este sentido hubo 2 actos en la sede partidaria de la calle Zubiría 938 . Por la mañana participaron la electa diputada nacional, Pamela Calletti; el secretario general de la CAP, Antonio Hucena; Hugo Camacho, Coordinador de Movimientos y Organizaciones Sociales del #PJ Salta, Gastón Galíndez, apoderado del PJ, dirigentes de organizaciones sociales y jóvenes. En dicha jornada se ratificó el trabajo conjunto para engrandecer la vida del Partido Justicialista y trabajar para modernizar y consolidar sus bases en toda la provincia de SALTA.

Se vivió una jornada desbordante, de alegría y compromiso como hacía tiempo no se daba en el Partido Justicialista ratificó Antonio Hucena secretario General de la Comisión de Acción Política.

¡El peronismo está en acción!

Pasa las 18 hs .la oficina territorial y de gestión comunitaria organizó un segundo acto conmemorativo sobre aquella fecha histórica, consagrada en el pedestal de las efemérides de nuestro Movimiento Nacional Justicialista. En esta oportunidad el dirigente y secretario del Interior de la comisión de acción política Dante Rosas hablo con este medio y se refirió a la fecha donde dijo en primer lugar.

“Felicitaciones a los compañeros Néstor Cuca Bautista Cristian Álvarez Ángel Néstor Maraz y todo un equipo sobresaliente de compañeros/as, que componen esa organización PERONISTA. También recalco que no existen peronistas de agosto y peronistas de noviembre como que algunos en estos dias intentaron imponer ese mensaje en nuestra casa ser peronista son los 365 días del año y no solamente cunando se gana una elección. No me cabe dudas que estas elecciones históricas en la Provincia lo ponen a nuestro líder y conductor Gustavo Sáenz como el referente del Frente de Todos en Salta”.

Estuvieron presentes el presidente del Partido Justicialista de Salta, Miguel Ángel Isa, y los integrantes de la CAP Antonio Hucena y Soledad Troyano.

Miguel Ángel Isa

EL actual presidente del Partido Justicialista sentenció a los que están cómodos en su casa y no quieren asumir responsabilidades a las que le fueron delegadas para ser consejeros partidarios y remarcó por esta realidad su presentación formal indeclinable renuncia como presidente del partido. Por supuesto los que le gusta seguir en un sillón y esperar el cargo o el AP sin hacer nada no le aceptan la renuncia aparentemente quieren seguir cómodos en el sillón.

Por otro lado, se refirió “hoy es un día de amor y no del odio hoy me encuentro en el lugar de uno más del montón soy un militante más que ama este partido que me pongo siempre a disposición para volcar mi conocimiento y trayectoria a aquellos que hoy son jóvenes e inicia el camino en la política, pero cuando ingresaba recién al partido me emociono ver en la entrada una placa de mi hermano a quien le debo mucho y un día como hoy quiero recordarlo con militancia y compromiso con los que menos tienen , porque hoy todos son críticos al partido y a nuestras estrategias pero saben cuáles son nuestras diferencias los que hoy critican son los mismo que le trabajaron a ZAPATA y los mismo que en el 2019 en salta pintaban las paredes de amarillo y otros que también formaron parte de esta casa alguna vez llamaron a votar a Tane Da Sousa un joven a quien respeto mucho pero no comparto con su ideología roja por eso estoy acá en mi casa en la casa de todos los peronistas”.

Gastón Galíndez

El actual apoderado y jefe de campaña de capital quien estuvo administrando todos los recursos económicos y logísticos del partido en las elecciones nacionales se refirió también a los que critican al PJ en medios locales y ratifico.

“Los que están cuestionando al Partido Justicialista militaron y trabajaron para Zapata y el Partido Felicidad, yo no tengo problema, no soy vigilante, no acuso con el dedo pero después tiran la piedra y esconden las manos…», advirtió el Dr. en relación a algunos integrantes del Gabinete de Gustavo Sáenz.

Explicó que para reconstruir al partido se necesita solidificar las bases mediante la doctrina y la transformación de una idea en algo concreto, «creo que el diálogo y las charlas de café tienen oportunidad, pero no siempre. Uno de los desafíos que nos planteamos cuando llegamos a esta nueva etapa de conducción del PJ, en mi caso en el rol de apoderado, fue abrir las puertas y los distintos congresos para garantizar la participación de la gente. En el último, hicieron uso de la palabra más de 30 compañeros y compañeras. También se está discutiendo internamente», aseveró.

Respecto a los roles dentro del espacio, aseguró que Miguel Isa continúa siendo el presidente dado que no se le aceptó la renuncia. «Hicimos luna elección histórica, levantamos las banderas del justicialismo, obtuvimos dos diputados nacionales como hace años no se hacía, esto habla de su capacidad de gestión. Es un hombre humilde no soberbio, por eso se refiere como dirigente y no como presidente», observó.

INTERNA CALIENTE EN LA ZUVIRIA 938

Luego de las declaraciones de las actuales autoridades partidarias con el mismo tenor todo se anticipa a una interna romeristas vs Urtubeisitas Saenzistas y KIRCHNERISTAS. Todo lo indica por más que el propio Juan Carlos Romero dijera reiteradas veces que el PJ no le interesa luego de la derrota de Cambiemos en la provincia toda su dirigencia ya está trabajando en el PJ uno de ellos es la secretaria de Jefatura de Gobierno de la Municipalidad Frida Fonseca quien en el día de la militancia su marido y asesor político Adolfo Rosas homenajearon a la JP de los 90 quienes estuvieron presentes como la ex ministra de desarrollo social de la Provincia Edit Cruz , Milton lazo , Lorena Sowa entre otros el evento fue organizado en la Peña de Balderrama.

Todo se avecina a tiempos de cambios en la política salteña, todo apunta a que el Urtubeisismo del PJ busca hacer un frente con el macrismo para ir por la presidencia el 2023.

Por otro lado, los comunistas que se hacen llamar hoy progresistas también ya están en un frente que se llama volver a Perón que está integrado por dirigentes echados o excluidos del romerismo , saensismo, urtbiesismo y del frente de todos que formaron en la provincia un frente llamado TODO POR SALTA frente que dividió al frente de TODOS dejándole a cambiemos en la capital la posibilidad de que se quede con la mayoría de los concejales y no supero los 10 puntos en toda la provincia .