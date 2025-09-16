Desde Buenos Aires detectaron por Google que un usuario de Orán producía el material delictivo.

En una audiencia flexible y multipropósito el juez de Orán Gustavo Ramiro Morizzio dictó la prisión preventiva a un hombre de 43 años.

El imputado enfrenta cargos por producción de material de abuso sexual infantil, agravado por la edad de las víctimas (menores de 13 años).

La investigación comenzó tras la recepción de los informes de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas del Ministerio Publico Fiscal de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los que se expuso la posible producción, tenencia y/o distribución de material de abuso y/o explotación sexual infantil realizado por un usuario de Google residente en la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán.

Los reportes fueron generados por la plataforma Google, que detectó material de abuso sexual infantil. Se trata de un video con una escena explícita de contenido sexual de parte de un hombre mayor de edad hacia una menor, y fotografías junto a otras menores.

El juez ordenó el traslado del acusado a la Alcaidía Penal de esa ciudad.