En el complejo escenario político actual, donde la verdad y la transparencia son más esenciales que nunca, nos encontramos con actitudes irresponsables por parte de algunos representantes públicos que socavan la confianza en las instituciones y generan desinformación perjudicial. Un claro ejemplo de esta lamentable dinámica lo protagonizó la diputada nacional por Salta, Emilia Orozco, cuyas recientes declaraciones en el plenario de Comisiones de la Cámara de Diputados de la Nación sobre un caso judicial sensible en la provincia demuestran una falta de responsabilidad y un desconocimiento preocupante de la realidad.

En el marco del debate sobre la Ley Ómnibus, la diputada olmedo-mileista Emilia Orozco se refirió de manera errónea a una causa judicial en Salta, el caso del homicidio de Liliana Ledesma, tergiversando hechos y sembrando dudas infundadas.

La legisladora expresó en ese encuentro frente a todos los legisladores y las cámaras de televisión: «Señora Ministra, la realidad de mi provincia es muy compleja y usted la conoce. Puntualmente, quiero hablar del narcotráfico. Una provincia con países limítrofes donde el narcotráfico está avanzando y donde tiene casos que están aún sin resolver. 750 kilómetros de frontera absolutamente permeable para el comercio ilegal, la trata de personas. Estamos entre las seis provincias con mayor denuncia por trata de personas, de los que se animan a denunciar, porque muchos sabrán que tenemos un caso aún sin resolver, muy famoso a nivel nacional, de Liliana Ledesma, para quien no sabe, brevemente, una mujer asesinada en 2006 de siete puñaladas, una en el corazón, una en el abdomen y cuatro en la boca, en un claro mensaje de tinte mafioso: El que habla muere. Aún sin resolver. No tengo dudas que el poder político está involucrado. No tengo dudas que hay tráfico de influencias. No tengo dudas que estamos tocando los intereses enquistados y más rancios en la sociedad y claramente por eso todos los repudios a estas reformas que valientemente el presidente Javier Milei viene a impulsar y el que claramente vamos a acompañar. Ministra, valoro, no desde ahora, sino desde que fue ministra anteriormente, sus agallas, porque es muy difícil hacerle frente a toda la corrupción. Sepa que desde Salta va a tener una legisladora que va a acompañar para poder avanzar contra aquellos casos sin resolver y que la comunidad sepa que hay legisladores que no tenemos miedo de hablar y decir las cosas como son. No estamos condicionados y hablo por el Bloque de la Libertad de Avanza. No tenemos miedo a decir las cosas como son y vamos a acompañar para que estas situaciones se resuelvan. Ministra, mi pregunta puntualmente es, en todo este plan de reforma, cómo vamos a avanzar contra el narcotráfico y para que estos casos no queden impunes.»

Ante tamaña desinformación, el Procurador General de la provincia de Salta, Pedro García Castiella, se vio obligado a emitir un comunicado para aclarar la situación y corregir las afirmaciones equivocadas de la legisladora. García Castiella fue enfático en resaltar la política criminal adoptada por el Ministerio Público Fiscal en la lucha contra el Narcotráfico y el Crimen Organizado, y destacó que la causa penal relacionada con la muerte de Liliana Ledesma fue calificada como homicidio calificado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas, descartando rotundamente la versión de trata de personas presentada por Orozco.

El hombre de la Justicia negó también los dichos de la diputada respecto a «casos sin resolver» ya que la Causa Liliana Ledesma, tuvo un primer juicio, realizado en 2010, donde se condenó a María Gabriela Aparicio, Aníbal Ceferino Tárraga, Lino Ademar Moreno (quien se encuentra prófugo), y a Casimiro (“Nene”) Torres a prisión perpetua. Patricia Guerra recibió una condena de diez años de prisión, y Juan Moreno fue sentenciado a cuatro años por encubrimiento. En un segundo e histórico juicio, llevado a cabo en septiembre de 2023 en Orán, los hermanos Delfín Reynaldo Castedo y Raúl Amadeo “Hula” Castedo fueron condenados a prisión perpetua el 3 de noviembre como autores intelectuales del crimen.

En otro sentido, García Castiella recordó a la diputada, la firme política del Ministerio Público Fiscal contra el narcotráfico y el crimen organizado, enfatizando las acciones emprendidas, como la creación de la Unidad Especial de Investigación para Orán y Tartagal y la Unidad Fiscal de Litigio Estratégico contra el Crimen Organizado. Resaltó la valentía y avances en detenciones, como la de Cristian “El Gringo” Palavecino. Destacó la labor contra la corrupción carcelaria y la insistencia en la búsqueda de Lino Ademar Moreno, prófugo por el homicidio de Liliana Ledesma. También le recordó la acusación del Procurador al juez Edgardo Laurenci por mal desempeño en relación con la fuga de Moreno.

En este contexto, quedó mas que evidente la falta de responsabilidad de la diputada Emilia Orozco al difundir información incorrecta, generando confusión y desacreditando el trabajo de la justicia y del Ministerio Público en la resolución de casos complejos.

Este episodio subraya la importancia de exigir a nuestros representantes que no se obnubilen con las luces de la gran ciudad y las cámaras de televisión, y actúen con integridad y respeto por la verdad, especialmente en un momento donde la confianza en las instituciones es crucial para el funcionamiento democrático del país.