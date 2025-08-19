Por Félix González Bonorino

Sociólogo

Érase una vez que, en la Facultad de Geología de la Universidad Nacional de Salta, se desarrollaba un concurso para un cargo de profesor, (le agradezco la historia al Dr. José Viramonte). Como es de costumbre, se convocó a un tribunal que iba a considerar a los posibles candidatos y vino un prestigioso profesor de la Universidad de Buenos Aires.

Resulta que llegada la fecha solo había un postulante, un Dr. en Geología de otro país. Como es tradicional fueron a comer algunas empanadas y se habló de campañas geológicas, avances de la ciencia, lo mal que estaría el país en ese entonces.

La cosa es que avanzada la noche se levantan todos y se despiden y el aspirante a profesor, sabiendo que era el único candidato se le ocurre largar la frase, “bueno, parece que mañana no debería ser muy problemática la selección” a lo que el prestigioso profesor respondió “ya veremos, tal vez gane el Dr. Desierto”. Se hizo un silencio por que esto significaba que tal vez, el aspirante, todo Dr. que fuera, no sería idóneo para el cargo. No le daría el conocimiento y que entonces el concurso se declararía “desierto” que quería decir que corrió solo y salió último. Viramonte, riendo, me decía, “no sabés la cara del aspirante”.

Hace rato que las elecciones en Salta vienen siendo ganadas por el elector Ausente. Es decir que los candidatos no logran convencer a los electores, ese profesor prestigioso que es la población que los evalúa y los descarta. En 2019 casi el 30% no fue a votar, el 2021 el ausentismo fue del 35%, en 2023 alcanzó 30% y en estas últimas de mayo más del 37 % se quedaron en sus casas. Se trata de una tendencia que parece irrefrenable.

En las elecciones presidenciales 2019 el 20 % no fue a votar lo que constituyó una anomalía por la alta asistencia, en las nacionales legislativas del 2021 en Salta el 37% no fue a votar, en las presidenciales del 2023 más del 23% no fue a votar con provincias, como Salta con el 28% de ausentismo.

Existe un ritmo lógico donde las Ejecutivas hay mayor participación y en las Legislativas decrece, pero ahora se hizo crónico el ausentismo.

La lógica subyacente parece ser: no ofrecen nada. SON LOS MISMOS.

La presentación de las listas en un cierre confuso en el Frente FUERZA PATRIA deja un sabor a fracaso.

Pero vamos por el principio.

El oficialismo no logró conformar una candidatura fuerte, con un gobernador dando vueltas alrededor de su salteñismo no comprometido realmente, el amague de su participación testimonial que al final no quiso efectivizar para no plebiscitar un gobierno opaco. Queda en duda si no se busca posicionar a la Diputada Provincial Flavia Royón como una futura reemplazante de Gustavo Sáenz. Esto ratificaría o consolidaría el rumbo a la concentración económica y exclusión social de los gobiernos provinciales de los últimos años (40). El apoyo al presidente Milei por parte de Sáenz y Flavia Royón no se puede negar.

Una extrema derecha delegada por Karina Milei, con Emilia Orozco como candidata a Senadora mientras es Diputada Nacional. Recuerdo cuando criticaban estas doble candidaturas hace no mucho. Alfredo “Salta Forestal” Olmedo se ubicó en la línea sucesoria de Emilia siendo el suplente primero, lo que anticipa que llegada ella a la senaduría podría renunciar para recuperar su banca de diputada y dejarle su lugar a Alfredo Olmedo. Una maniobra que debería funcionar como repulsiva para los que esperan algún cambio en la política desde el terreno de La Libertad Avanza. Más casta no se consigue. Se dice que es la candidata con mejor intención de voto, cosa posible visto lo que hay enfrente. Olmedo sueña con Orozco gobernadora 2027. (¿sueño húmedo?)

La izquierda, como es su cultura, va dividida en 3. Anticipando su 1% per cápita. Nunca vamos a entender a qué juegan con sus disputas internas.

Pero claro, desde el peronismo no podemos hablar demasiado. Fuerza Patria se dividió de la mano de la reaparición de JM Urtubey. Los “compañeros” que sufrieron al ex gobernador no están para nada contentos, al final dicen que la intervención vino a traer el pasado y no a construir algún futuro rupturista ellos dicen peronista. Parece que faltaría algo de eso en la Zuviría. Fuerza Patria se presenta con un gabinete de gobierno del Ex gobernador y los ex ministros Emiliano Estrada y Nora Giménez y por ahora con la exacta misma estética de “Primero los Salteños” de Sáenz.

La ruptura fue por el lado del Partido para la Victoria que a pesar de haber respaldado todo este tiempo a CFK irá por fuera de Fuerza Patria. Es de entender, aparentemente, nunca lo sabremos, lo que le propusieron era que se quedara fuera de todo. Pero también tiene responsabilidad en la mala gestión de la alianza en el Frente Justicialista Salteño, en las provinciales de mayo, donde su posición impidió dar un mensaje de unidad hacia la sociedad. Esto es política ficción, porque nadie puede adivinar que hubiera sucedido, solo suponer que lo hubiera dejado mejor parado para enfrentar la arremetida de Urtubey a desarmarle en la derrota.

Todos hacen cuentas y los papelitos, servilletas, mensajitos comenzaron a circular con supuestos números con PRODE (Pronóstico de Elecciones) de los futuros resultados.

Orozco descuenta su triunfo colocando 2 senadores y al menos un diputado. Pero no está nada dicho. No depende solo de ella y Alfredo.

El resto, fracturado como está la cosa, puede ser para cualquiera. Tal vez Royón le pueda ganar a Urtubey y al Oso, en realidad ya lo hizo en mayo. Si Sáenz y Duran la apoyan puede ser, aunque dicen que este último se siente muy cómodo con Juan Manuel y la capital pesa en el escrutinio. Por su lado el Oso tratará de recostarse en su refugio norteño y bucear ahí su base electoral que el tiempo va menguando.

Pero como verán desde un principio estoy escribiendo sobre actores, nombres, apellidos y apodos. No puedo discernir una sola propuesta en el escenario. Y esto me remite más arriba, donde pienso que tal vez no sean, a los ojos del electorado, los candidatos idóneos y por lo tanto no los voten, y, si el sistema fuera diferente, debería asumir el Senador Desierto. Es decir, el elegido por la mayoría ausente a la construcción de su futuro.

PD-1 La única moneda de cambio que tiene hoy Sáenz frene a Nación son sus Diputados, de los que hoy pierde a Caletti. Necesita conservar la que se cae y en lo posible aumentarlos para que Buenos Aires le libere fondos.

PD-2 Gran noticia, JC Romero deja su banca.

PD-3 El geólogo obtuvo su puesto de profesor. Era bueno.