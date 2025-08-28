El mercado laboral argentino enfrenta un escenario complejo, marcado por el estancamiento económico, la pérdida de poder adquisitivo y un aumento del desempleo, que alcanzó el 7,9% en el primer trimestre de 2025, el nivel más alto desde 2021. Según datos de INDEC y estimaciones de Ámbito, esto representa aproximadamente 1.790.000 personas desocupadas, mientras que los salarios registrados acumulan una caída del 5,5% del poder adquisitivo desde noviembre de 2023, con los empleados públicos como los más afectados.

Una encuesta reciente de Bumeran revela que más de la mitad de las empresas ya ha realizado despidos durante el primer semestre de 2025, y un tercio de los especialistas en recursos humanos anticipa nuevas reducciones de plantilla en lo que resta del año. La principal causa de estos recortes es la necesidad de reducir costos, en un contexto de baja inversión y menor dinamismo económico, que limita la creación de empleo formal y de calidad.

La informalidad laboral sigue siendo un desafío estructural: el 41,8% de los trabajadores se encuentra en situación informal, ya sea como asalariados sin aportes o independientes no registrados, lo que refleja la falta de crecimiento del empleo formal en más de una década. Esta situación genera además un aumento del pluriempleo y del empleo en plataformas digitales, que si bien amplía la oferta de ingresos, no garantiza estabilidad ni derechos laborales.

Los analistas económicos prevén que la evolución del mercado laboral en los próximos meses será moderada o negativa. Según Bumeran, el 47% de los especialistas en recursos humanos anticipa un semestre con resultados regulares y la proporción de quienes consideran que el mercado será bueno o muy bueno ha caído del 31% al 23%. En este marco, el empleo formal se mantiene prácticamente estancado, con mínimas mejoras en las contrataciones salariales y una presión constante sobre los ingresos de los trabajadores.