Se trata del médico cirujano Facundo Humacata secretario del Ministerio de Salud. Anteriormente se desempeñó como director del Centro Único Coordinador de Ablación e Implante (CUCAI). El hombre negó todos los hechos.

El fin de semana se dio a conocer públicamente la denuncia que realizó la ex pareja del funcionario provincial y médico. La mujer, de 35 años radicó una denuncia donde expone maltratos y humillaciones perpetradas por el actual funcionario.

En la denuncia, la joven -de profesión Kinesióloga- sostiene que mantuvo una relación con Humacata -de 42 años- desde el 2020 hasta diciembre del 2021.

Hoy en declaraciones a un medio radial, Humacata negó conocer el motivo de la denuncia. Según manifestó no fue notificado de la misma ni requerido por la justicia. El doctor declaró: “Quiero desmentir lo publicado y atento a que se me acusa de un hecho tan grande ya di intervención a mi representante legal a fin de que constante la existencia de esta denuncia y se interiorice y se aboque al ejercicio de mi legítima defensa”.

Además señaló que todo se trata de “una maniobra de desprestigio” contra su persona. Dijo que no le ofreció ningún cargo “no es mi forma de trabajar”.

Si bien confirmó haber tenido una relación hasta marzo del año pasado señaló que tuvieron contacto por mensajes hasta la semana pasada. “Tengo diálogo con muchas ex parejas que he tenido en mi vida”, dijo.

En tanto la mujer en comunicación con este medio manifestó: “Lo concreto es que yo hice una denuncia real y todo lo que digo lo digo con fundamentos y pruebas. Se el tipo de persona que es y cómo se maneja. Tuve miedo pero tome valor y pude hacerlo”.

Detalló que ella no tiene intereses políticos pero que no es quien debe decidir si Humacata continúa o no en su cargo: “Este señor me agredió física, verbal y sexualmente. No quiero que vuelva a ejercer violencia contra mí y contra nadie más.”