El diputado nacional del PTS – Frente de Izquierda intervino en el Congreso Nacional y denunció el acuerdo entre el Gobierno y los bonistas de Wall Street.

“El oficialismo dijo que el préstamo del FMI fue para que Macri gane las elecciones. ¿Le van a pagar la campaña electoral a Macri entonces?”, se preguntó el legislador nacional pese a la defensa del acuerdo al que llegó el oficialismo. Esta defensa se sustenta según refieren en que Fernández debe “arreglar” lo que hizo Macri.

“Podríamos decir que es una deuda que no ha beneficiado en nada al pueblo trabajador. Y siguiendo el derecho internacional hasta podríamos desconocerla. Pero no. Eligieron convalidar el fraude”, sostuvo Del Caño.

Aquí su intervención completa:

«Gracias, presidente. Lo primero que hay que decir es que si no se ha presentado un presupuesto para el año 2020 es porque el Gobierno ha subordinado todo su plan económico al acuerdo que hoy hemos conocido con los especuladores, con los acreedores externos de la deuda argentina, de una deuda completamente fraudulenta, una verdadera estafa al pueblo argentino, y ha contado por supuesto este canje con el aval de todos los sectores del poder económico pero también del poder político, no es solamente el oficialismo sino que Juntos por el Cambio ha salido a festejar este acuerdo, este canje que va a ser oneroso por supuesto para el pueblo argentino. Ya nos vamos a referir en el punto siguiente cuando tratemos el tema de la deuda en legislación argentina.

Ahora bien, sobre este tema del presupuesto, ni siquiera se modificó producto de la pandemia, ni siquiera esta idea sino que estamos debatiendo una ampliación sobre la base del presupuesto del 2019, es decir, del ajuste diseñado por el macrismo que inclusive entonces la posición del Frente para la Victoria votó en contra en aquel momento de ese presupuesto, sobre la base de la que se hace esta ampliación.

Entonces estamos viendo a los lobos de Walt Street, a los miserables como llamó Alberto Fernández a uno de los principales representantes del empresariado argentino festejar este canje de la deuda y se está por votar por las fuerzas mayoritarias. Por supuesto, desde el Frente de Izquierda no vamos a avalar esto, un presupuesto que consolida el ajuste macrista y por otro lado avala las políticas de estos últimos ocho meses en plena pandemia.

A veces se nos dice desde el oficialismo que este Gobierno, que este Estado ha estado presente para atender las necesidades de las grandes mayorías durante la pandemia, pero fíjense que no lo desmentimos nosotros, lo desmiente la CEPAL. La CEPAL en su último informe dice, presidente, que la Argentina está en el podio junto a Ecuador y Perú de aquellos países donde más ha aumentado la desigualdad en los meses de la pandemia.

También este último domingo en un diario leí una declaración de Alvarez Agis, alguien que estuvo como viceministro de Axel Kiciloff que dice que Argentina gastó en la pandemia menos que los países de la región en general y particularmente dice que incluso gastó la mitad que algunos países.

Entonces digo esto, presidente, en relación al porcentaje del PBI, y digo esto para dar lugar a los datos y sacar un poco el relato. Entonces repasemos algunos números, que ya los hemos dicho en las comisiones, pero fíjense que según las planillas que han presentado la deuda va a significar 797 mil millones de pesos, dos veces y media más que lo que se va a destinar por supuesto a cuestiones centrales como es el presupuesto de salud para combatir la pandemia, las políticas del IFE que deberían responder a la emergencia de millones que se han quedado sin ingresos, trabajadoras, trabajadores, pequeños comerciantes, sabemos que es muy insuficiente 10 mil pesos, al que no accedieron todas las personas que lo solicitaron y que no son 10 mil pesos por mes son cinco mil pesos por mes por familia, tampoco por persona, es deci,r que son mil 250 pesos por persona en una familia, por ejemplo una mujer con tres hijos, para poner un ejemplo.

Entonces esto digo, son datos, voy a leer un dato que nos dio la Fefatura de Gabinete, que dice que lo destinado al IFE y a las políticas alimentarias en la pandemia es inferior a lo que ya se gastó en los pagos de deuda. No lo que se está acordando, lo que ya se gastó. Entonces, presidente, este presupuesto también atiende a la preocupación, como ya se ha señalado, de los bonistas, que la incertidumbre terrible que tienen los bonistas que tienen sus títulos en pesos y entonces, qué le ofrece el Gobierno? Lle dice, «no, pobrecito, le vamos a dar, vamos a emitir títulos en dólares para resguardarlos, para que no tengan tanta incertidumbre». Hoy, fíjese presidente, han dejado la soberanía monetaria, esa convicción de la soberanía monetaria parece que la dejaron en las puertas de la Casa Rosada y además, presidente, es la solidaridad con los buitres. Nos dijeron que el jubilado que cobraba 20 mil pesos en diciembre tenía que ser solidario y por eso le iban a suspender la movilidad y le iban a pagar menos de lo que decía la movilidad macrista, que se le salió el tiro por la culata por eso se le disparó la inflación y por primera vez iban a tener un aumento superior a todo lo que le robaron durante cuatro años. No, es el jubilado de 20 mil pesos que trabajó toda su vida el que tiene que ser solidario, pero los señores buitres a ellos como tienen incertidumbre se les tiene que garantizar que sus títulos no se les devalúan. Fíjese qué diferentes que son las políticas para quienes cobran sus ingresos en pesos, jubilados, trabajadores, y para estos buitres.Lo estamos viendo hoy con este acuerdo. El Gobierno ajustó a los jubilados, por supuesto, ya lo hemos dicho a los que ganaban 20 mil 30 mil 40 mil pesos aunque trabajaron toda su vida pero además, presidente, millones de trabajadores tienen congelados sus ingresos.

No hay paritarias, le han rebajado el salario a muchísimos trabajadores, 5 millones y medio de trabajadoras y trabajadores sufrieron algún tipo de rebaja salarial o despidos en el medio de la pandemia. Bueno, pero no, acá no no hay tiempo para debatir esto, no hay consenso, no hay nada pero sí tienen para el consenso, por ejemplo ,como lo hubo hace poquito más de un mes para votar la ley que benefició a Marcos Galperín que en la pandemia vio cómo aumentó su fortuna y hoy es el segundo millonario de la Argentina y además sus empresas se capitalizaron con todo durante la cuarentena.

Mire, presidente, para terminar nosotros hicimos un planteo muy claro durante la campaña electoral: dijimos que era completamente incompatible pagar la deuda fraudulenta ilegal ilegítima a los especuladores extranjeros y complacer a los grandes grupos económicos y al mismo tiempo beneficiar a las grandes mayorías populares. Eso se ha profundizado y es elocuente, es a esos intereses irreconciliables entre las grandes mayorías populares y la clase capitalista en medio de esta pandemia. Por eso el desconocimiento soberano de la deuda que venimos planteando desde el Frente de Izquierda en soledaes el punto de partida para un verdadero plan que cambie de raíz la orientación social y ponga los intereses del pueblo trabajador por delant,e para que esta crisis la paguen los banqueros, los especuladores y los grandes capitalistas. Muchas gracias, presidente».