ALEJANDRO SARAVIA

Esto del idioma inclusivo nos tiende, a veces, emboscadas. Un ejemplo es el propio título de esta columna con el que mi intención primaria fue la de analizar lo sucedido con las candidaturas presentadas por los diferentes conglomerados politicos, por llamarlos de alguna manera ya que no se los puede nominar como partidos politicos, porque ni estos existen ni los presentados son tales por no cumplir con los recaudos y exigencias funcionales y organizativas impuestas a los mismos. Se trata, en esta coyuntura, de analizar las candidaturas presentadas el último fin de semana en las diferentes listas, palabra que, por ser de género femenino, nos obliga a buscar el masculino de donde surge, claro, aquello de lo de “listos”. Por eso es que quedó, en definitiva, “De Listas Y Listos”.

Siendo así, primero nos abocaremos a considerar aquello de “los listos”, es decir, los pícaros que en nuestro vecindario provinciano tuvieron lugar en la confección de las mismas. Lo más notorio, claro está, es lo sucedido en el Partido Justicialista presidido a nivel nacional, al menos mientras no se le cancele la afiliación por condena penal, por Cristina Fernández de Kirchner, quien por medio de los interventores de ese Partido a su filial salteña, le escamoteó al Oso Leavy la candidatura a Senador Nacional en primer término imponiendo a un viejo conocido de la provincia, el inefable Juan Manuel Urtubey.

Una aclaración antes de seguir. El sistema de control institucional en nuestra provincia brilla, como todos bien lo saben, pero por su ausencia. El sistema judicial, con la Corte de Justicia a la cabeza, es el primero que brilla, insisto, por su ausencia. Tanto es así que exista o no en estos lares aquello de la Ficha Limpia es absolutamente secundario, porque los funcionarios públicos, en especial los gobernadores de provincia, nunca llegan a esos lustrosos estrados. Tanto es notable eso que hasta estuvo por venir una delegación del vaticano para comprobar si nuestra provincia estaba gobernada por ángeles o bien por santos, para ser un poquito más terrenal. Nadie podía creer que, aún gobernada por simples humanos, ninguno, en nuestra provincia, sea condenado, ni tan siquiera sentado en el banquillo de los acusados. Acá, tudo bem, tudo legal. Se logró frenar la venida de los enviados vaticanos cuando se les explicó que acá, en la muy noble y leal, amigos son los amigos.

Por eso es que Leavy tiene que quedarse tranquilo, su contradictor no va a llegar. Y no lo va a hacer porque ese mismo turbio sistema de control hace que todos los últimos gobernadores de nuestra provincia, que rigieron patrimonialísticamente la misma, sean tenidos como culpables de los delitos que se le atribuyen hasta que ellos mismos demuestren que no lo son. Como en aquella fórmula de 1964, año en que se sancionó y se introdujo en el Código Penal la inversión de la carga de la prueba respecto de los delitos de enriquecimiento ilícito de los funcionarios, acá rige ese mismo principio, la inversión de la carga de la prueba, respecto de los delitos que se le atribuyen a estos últimos gobernadores que reinaron en nuestra provincial durante los últimos 32 años. Si los organismos de control no funcionan la consecuencia necesaria es que todos son tenidos como culpables hasta que ellos mismos no prueben lo contrario. Y como no están dispuestos a presentarse en los estrados judiciales, como ya está visto, y como en esos estrados es donde deben acreditar su Inocencia, los mismos serán tenidos por culpables hasta que lo hagan. Es una sencilla ecuación. Todos saben de qué y de quiénes estamos hablando así que nadie se haga el distraído.

A nivel nacional, lo que llamó la atención fue lo de la rama femenina de La Libertad Avanza. Tanto es así que casi automáticamente me hizo recordar aquello que decía Alejandro Dolina en su “La venganza será terrible”, cuando sostenía que todo lo que hace un hombre durante todo el transcurso de su vida, ya sea desde el punto de vista profesional, artístico, cotidiano, es decir, todo lo que hace durante toda su vida en cualquier circunstancia, era nada más que para levantarse una mina. Así cobró sentido la noticia de que la única intervención que tuvo Milei en la confección de listas fue respecto de tres mujeres, lindonas ellas a decir verdad. Si ese es el norte hacia el que el gran timonel apunta la barca en este caótico país, discúlpenme pero me quiero bajar. Es la confirmación de que este país es, nomás, aquella “Nave de los locos”, cuadro anticipatorio del neerlandés El Bosco, que pintara en los albores del Siglo XVI.

Mientras tanto siguen presentes aquellos misterios que señala tradicionalmente la sabiduría popular, es decir, dónde se mueren los pajaritos; quiénes se quedan con las más lindas; y se le sumó otra: por qué papá Milei le confió la gestión de sus ahorros familiares a la hija menor y no a su primogénito, a la sazón economista. Los últimos acontecimientos confirman nuestras sospechas: lo hizo así porque su hija menor, Karina, “El jefe”, conocía más que su hermano economista el cómo multiplicar esos ahorros. Para hacerlo, en estas circunstancias, se asoció a integrantes de una familia absolutamente intachable según los cánones mafiosos, como la de los Menem, quienes son, en definitiva, los que inauguraron esta nueva época del afano a mansalva y que tan bien siguieran los integrantes de otra familia, los Kirchner, y su moda de la marroquinería de verdes. Buenos muchachos todos, los Menem, los Kirchner, los Milei.

Tenía razón nomás Jorge Batlle, expresidente uruguayo: ladrones todos, del primero al último.