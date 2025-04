Con un pasado judicial turbio y un presente legislativo aún más inquietante, el ex-jefe de la Brigada de Investigaciones de Rosario de la Frontera y actual diputado Gustavo Orozco impulsa un proyecto que busca convertir la comunicación en Salta en un territorio vigilado, regulado y penalizado. Todo bajo la tutela del Ministerio de Gobierno.¿Estamos frente al nacimiento de un nuevo Ministerio de la verdad?

En nombre de la ética y el profesionalismo, el diputado Gustavo Orozco presentó un proyecto de ley que propone crear el Registro Provincial de Profesionales de la Comunicación. Lo que a simple vista parece un gesto para jerarquizar la actividad, pronto revela su verdadero rostro: una herramienta de control institucionalizada para someter, condicionar y silenciar.

Según el artículo 1°, el registro dependerá del Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Trabajo, es decir, del despacho de Ricardo Villada, ese ministro omnipresente que colecciona funciones como estampitas, y que ahora podría sumar una nueva: árbitro de lo que puede o no decirse en la provincia.

El artículo 3° deja poco lugar a interpretaciones: “Será obligatorio que toda campaña, acción, producción o proyecto comunicacional público o privado, destinado a difusión masiva en la provincia de Salta, cuente con la autorización, revisión y firma de un profesional matriculado”.

En otras palabras, ningún contenido podrá difundirse sin pasar por el filtro de este nuevo organismo. Sin firma, no hay mensaje. Sin registro, no hay voz.

El nuevo ministerio de la verdad

Pero el delirio regulador no termina ahí. El artículo 4° establece que: “La firma del profesional matriculado implicará responsabilidad legal sobre los contenidos aprobados, debiendo responder ante eventuales irregularidades, incumplimientos éticos o difusión de mensajes indebidos”.

Es decir, el profesional autorizado se convierte en chivo expiatorio de los contenidos. Firma, aprueba, y si algo huele mal, él paga. Mientras tanto, los verdaderos responsables del mensaje —los políticos, empresarios o funcionarios que lo impulsan— se deslizan entre las sombras, indemnes.

Y para los que se animen a saltarse la trampa, el artículo 6° advierte: “Establézcanse sanciones económicas y administrativas para aquellos particulares, instituciones o empresas que desarrollen y difundan campañas, proyectos o contenidos comunicacionales sin la debida autorización de un profesional matriculado”.

Censura por omisión. Castigo por independencia. Silencio por ley.

¿Villada censor? ———– ¿Orozco garante de la ética?

Que el proyecto coloque el control del registro bajo el Ministerio de Gobierno no es un dato menor: es una advertencia. En lugar de crear un órgano independiente, Orozco propone que sea el brazo político del Ejecutivo el que decida quién comunica, qué comunica, y cómo lo comunica. Y peor aún: quién no.

¿Qué puede salir mal cuando se le otorga al poder político la potestad de regular el discurso público?

Pero si lo de Villada inquieta, lo de Orozco directamente alarma. El diputado que ahora pretende controlar la palabra ajena enfrenta múltiples causas penales, entre ellas algunas por vejaciones y tortura durante su paso por la Brigada de Investigaciones de Rosario de la Frontera. Es el zorro exigiendo un manual de ética para las gallinas.

¿Desde cuándo un funcionario investigado por violaciones a los derechos humanos está habilitado para dictar cátedra sobre responsabilidad comunicacional? ¿A qué intereses responde este proyecto? ¿Busca realmente cuidar a la sociedad de la desinformación, o protegerse a sí mismo del libre ejercicio del periodismo?

Profesionalismo a medida del poder

El texto también prevé un sistema de honorarios para los matriculados —regulado por el Estado, claro— y la creación de un Consejo Directivo elegido por los mismos profesionales, pero sujeto al arbitrio de la autoridad de aplicación. Una estructura corporativa envuelta en formalismos democráticos, pero funcional a una sola cosa: el disciplinamiento del sector.

Es una estrategia vieja: obligar a los periodistas a legitimar su trabajo ante el Estado. Convertirlos en cómplices de su propio silenciamiento. Profesionalismo, sí, pero bajo vigilancia, con firma, y con consecuencias.

No es regulación, es sometimiento. El proyecto de Orozco no busca jerarquizar la comunicación, sino subordinarla al poder. No propone mejorar el debate público, sino controlar quién lo protagoniza y qué se puede decir. No es una herramienta para combatir la desinformación: es un mecanismo de blindaje político frente a la crítica.

En una provincia donde el oficialismo acumula poder sin contrapesos y la justicia parece más preocupada por proteger a sus aliados que por sancionarlos, este proyecto representa una amenaza directa al derecho a informar y a ser informado.

Es una mordaza con membrete oficial. Una ley escrita con la tinta del miedo. Una advertencia a todo aquel que todavía se atreva a escribir, investigar, opinar o incomodar.

Porque cuando un exjefe policial con causas por tortura empieza a hablar de ética profesional, no hay registro que salve a la democracia.

Cuando la mordaza vuelve con otro nombre

El intento de Gustavo Orozco no es una idea nueva ni original. De hecho, es apenas una remake de baja calidad de un guion que ya fracasó estrepitosamente en Salta. En 2009, la periodista y entonces diputada Mónica Petrocelli propuso un proyecto aún más restrictivo que el de Orozco: pretendía colegiar la actividad periodística y establecer un “Tribunal de Honor” que pudiera inhabilitar periodistas por razones tan vagas como peligrosas.

El proyecto establecía que sólo podrían ejercer quienes estuviesen colegiados y tuvieran una residencia mínima de 10 años en el ejercicio de la profesión en la provincia. Una combinación entre xenofobia laboral y elitismo gremial que fue, con razón, calificada por sus críticos como una “mordaza institucionalizada”.

La reacción fue inmediata. Organizaciones de periodistas, medios de comunicación y defensores de derechos humanos salieron al cruce con fuerza. En una sesión legislativa memorable, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el retiro del proyecto, tras una nota enviada por la propia Petrocelli. La escena fue contundente: decenas de periodistas presentes aplaudieron con alivio el entierro anticipado de esa aberración legislativa.

La historia no terminó ahí. En 2022, Miguel Calabró, senador provincial, reeditó la obsesión con el control, proponiendo la creación de un Colegio Profesional de Comunicadores Sociales con matriculación obligatoria para ejercer. También naufragó. La presión de entidades como ADEPA, FOPEA y APeS fue determinante.

FOPEA fue categórico: “La colegiación obligatoria de periodistas […] es incompatible con el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”.

Y añadió: “También resulta de cumplimiento para las provincias el artículo 32 de la Constitución Nacional que prohíbe dictar leyes que restrinjan la libertad de prensa”.

¿Orozco no leyó la historia? ¿O la leyó demasiado bien y busca lo que Petrocelli y Calabró no se animaron a hacer: disciplinar a la prensa con métodos más sofisticados, pero igual de autoritarios?

La diferencia ahora es que el intento no es ingenuo ni torpe: es calculado, perverso y respaldado por un aparato estatal dispuesto a avanzar, incluso por sobre la Constitución. La mordaza cambió de voz, pero no de intención. Y esta vez, no se retira: se impone.