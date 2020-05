La advertencia trumpiana posiblemente no tenga incidencia en los festejos por el segundo aniversario del natalicio de la menor que tiene en su seno el matrimonio Urtubey-Macedo. El cumple “number two” posiblemente se haga en el Club 20, luego que cedan las restricciones de la pandemia, por lo tanto de casi imposible acceso del vector oriental del COVID-19 y hasta de gran parte del oficialismo provincial.

Por lo pronto, la hija de Isabel Macedo y Juan Manuel Urtubey estará recibiendo el afecto –y regalos- en esta semana cuando se conmemore la fecha tan cara al interés de una porción importante del periodismo salteño, el que en algún tiempo la asimilaba casi a cuestión de Estado. Sin embargo, será en cuarentena, ya que el matrimonio recién llegó de España y se encuentra imposibilitado de recibir masivamente visitas para eventos sociales.

De todas maneras, los Urtubey-Macedo no divulgaron el lugar en el que completarán el período sanitario en el que deben mantenerse sin tomar contacto con terceros, aunque posiblemente sea en Buenos Aires. Esta semana, la ex Primera Dama contó en su cuenta en Instagram que estuvo “tratando de armarle un vídeo a Belita por su cumple (que es esta semana) para que nos quede a todos de recuerdo y me emociona tanto verla tan grande”.

La actriz detalló que si bien su hija “cumple 2 (años), pero ver todo lo que pasó en estos años… ese resumen en imágenes me mata de amor”, dijo en esta frase con intención de proyectar ternura. Lo que, es de suponer, efectivamente consiguió. El matrimonio fue repatriado por gestiones del Palacio San Martín, luego de 43 días de permanecer anclado en Sevilla, debido a la cuarentena impuesta por el gobierno español.

La casualidad puso a la hija del anterior núcleo familiar en fecha cercana al aniversario de otro ilustre natalicio: el del ex Vice, hoy en bajísimo perfil –nadie sabe si ex profeso o involuntario-, Miguel Angel Isa Ramos. En su coqueta casona en Tres Cerritos, el otrora titular del Senado provincial vive sus días de cuarentena, los cuales no distan en leguas de lo que venían prefigurando los anteriores, desde que dejó el mando en diciembre.