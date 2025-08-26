Por Félix González Bonorino

Ley 27738. Esta es la última ley aprobada por el gobierno de Alberto Fernández. A partir de ahí, tendremos que retrotraer todo lo que se hizo durante este gobierno infame hasta foja cero.

Pero esto no es sencillo.

La derecha cada vez que llega al poder mejora su capacidad de daño. Se perfecciona y se especializa.

Entonces cuando Sturzenegger, cipayo si los hay, presentó risueño los dos DNU con que se iban a lanzar la Argentina a ese futuro venturoso que nunca existiría, él, personalmente, ya tenía la experiencia de haber hundido al país hacia pocos años y antes también. Contaba con el apoyo de los mismos de siempre, Bausili, Caputo, Bullrich y otros impresentables vendepatria. Ente ellos tenían y tienen rodeado intelectualmente al desquiciado inútil. ¡Coimero público ahora!

Existen dos manijas de la tenaza.

Por un lado, se concentra la política de desarrollo en la política monetaria y fiscal. Deuda, tasas y tipo de cambio hablan, más bien monologan.

Del otro lado, se construye norma a norma, decreto a decreto, resolución a resolución y, cuándo pueden, ley tras ley, la desarticulación del Estado.

Quiero repetir la idea para que quede de una buena vez.

Por un lado, dejamos de pensar, entender, sentir, que la riqueza se basa en bienes y servicios concretos. Lo que se instala es la idea de que lo único concreto es lo contrario a lo concreto, el dinero.

Paremos ahí.

¿Quiénes producen el dinero? ¿Vos en tu quiosco, en tu aula dando clase, en tu puestito de vendedor ambulante o en la dirección de una fábrica o de un hotel, como policía en una esquina? Porque queda claro que si entendemos quienes se benefician de que creamos que lo único importante es el dinero, podremos entender que está pasando. Aclaro que ganar dinero no significa CREARLO.

Simple, la Emisión Primaria es la que emite el Estado, en general a través de los Bancos Centrales. La Emisión Secundaria es la emitida por las instituciones bancarias. Si, los bancos son los grandes emisores de dinero de cualquier economía. Con cada crédito, o casi, emiten.

Dicho esto, los banqueros y los financistas, son los principales interesados en que la cultura de nuestro pueblo pase de amar el trabajo real, aquel que produce cosas y servicios, y pase a mirar con cariño la especulación. Lo podemos verificar en que las empresas con mayores tasas de ganancia estos 2 años han sido las bancarias y financieras.

La batalla cultural necesaria ha venido por este lado. Prueba de ello es la cantidad de jóvenes, y no tanto, que quieren ser “brokers digitales” y fracasan en el intento. La batalla cultural del dinero obtenido sin trabajo deja una generación de desocupados insatisfechos. Frustrados y acomplejados, porque esta cultura viene de la mano del “vos podés, solo es cuestión de voluntad”. Generación dije. Porque además no les dan salida.

Del otro lado, reviniendo a la idea del principio, otro grupo de asesinos seriales se dedica a destruir el Estado. Elimina sus sistemas de promoción, de compensación de diferencias de origen, de salud y educación, de investigación y extranjerizan empresas públicas y podemos seguir. Esto último llega al colmo de que digan; “Nada que pueda ser privado quedará en manos del Estado” y se lo vendan a una empresa estatal de otro país. Es decir, sigue en manos del Estado, solo que ahora es un estado invasor.

Al eliminar toda la estructura de sostén y promoción que la sociedad construyó a lo largo del tiempo, colaboran “eficientemente” con la primera palanca de la tenaza, sacándole a los jóvenes el sostén necesario y el incentivo sistémico para iniciar una carrera de producción de bienes y servicios (ojo, estos pueden ser servicios culturales o lo que sea, toda la creación social e individual será necesaria en los años que vienen).

Así, muy conscientemente instalan que el estado desiguala porque se mete en el mercado. ES JUSTO LO CONTRARIO. Pero la batalla cultural tiene muchos actores.

A lo largo de estos 20 meses de tortura, han avanzado en la desarticulación de todos los sistemas de protección, incluso algunos muy defectuosos, rengos y tuertos, de una sociedad que es muy desigual de origen y que esta desarticulación neo liberal empuja más aun a la desigualdad.

Necesitamos una sociedad completa trabajando para salir adelante. No sobra nadie. Ese debe ser el lema. El que está afuera del nuevo sistema que tendremos que construir/reconstruir habrá de ser ingresado y la batalla será en la cultura del trabajo y el esfuerzo.

Tendremos que desandar el camino que hicieron estos tipos con los milicos, Menem, Macri y Milei. Desarticular la mirada, darle vida al corazón que “vibra a la argentina”, recuperar los recursos naturales para su pueblo, los estratégicos para su destino y su soberanía para su libertad. En eso se nos irá la vida, puede ser, pero valdrá la pena haberla vivido.

“Los hombres y los pueblos que no sepan discernir la relación del bienestar con el esfuerzo, no ganan el derecho a la felicidad que reclaman”. J.D.Perón.

PD. Y encima, el pus de la corrupción nos está inundando en público.