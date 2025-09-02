El senador por Orán, Juan Cruz Curá, anunció que iniciará acciones legales contra el dirigente de La Libertad Avanza, el empresario Alfredo Olmedo y la diputada nacional Emilia Orozco, luego de que ambos lo calificaran como parte de una “familia de narcotraficantes”.

El legislador consideró que se trata de un ataque político en plena campaña electoral y calificó las acusaciones como “infundadas y gravísimas”. La información fue publicada por el portal Diario Info Salta, que detalló que las declaraciones del parlamentario surgen tras un fuerte operativo federal que derivó en el allanamiento de su primo hermano, Ulises Curá, despachante de aduana, en el marco de una investigación por un cargamento de 500 kilogramos de cocaína ocultos en una máquina con destino a España. De acuerdo con fuentes judiciales citadas por Info Salta, la droga provenía de Perú y fue interceptada antes de llegar a Europa. Los procedimientos incluyeron allanamientos en comercios vinculados a la familia Curá, aunque todos arrojaron resultado negativo.

Ulises Curá prestó declaración en sede judicial en la mañana de este lunes, aunque aún no se confirmó si continuará detenido mientras avanza la investigación, que se encuentra bajo secreto de sumario y podría derivar en nuevas medidas en los próximos días.

El legislador oranense se despegó de las acusaciones y aclaró que su primo “no tiene vinculación directa con el cargamento encontrado, ya que su participación con la carga fue solamente administrativa”. Además, remarcó que “la droga no fue hallada en la casa familiar”. Frente a este escenario, Curá acusó a los referentes salteños de La Libertad Avanza de utilizar el caso con fines políticos. “Es gravísimo el uso político de una situación judicial para desprestigiarme”, sostuvo, al tiempo que anticipó que demandará a Olmedo y Orozco por los dichos en su contra.