Apostados frente a la institución cultural, un grupo de artistas reclamaron en el día de ayer por la mañana, la reincorporación de ocho bailarines del Ballet Clásico de la Provincia. Aseguran que fueron removidos injustamente de sus puestos laborales, mediante un concurso fraudulento y plagado de irregularidades. Por Soledad Garcia

La orquesta y los trabajadores de la cultura se dieron cita frente a la Casa de la Cultura para exigir que les devuelvan los puestos laborales a ocho bailarines y bailarinas que perdieron su cupo en el Ballet Provincial, debido a sus constantes reclamos: “Esto es porque nosotros éramos los más luchadores”, aseguró a Cuarto Poder una de las bailarinas cesantes.

Indican que la situación que los llevó a quedar por fuera del aclamado cuerpo de baile, es un concurso fraudulento realizado hace dos semanas atrás: “Ha sido algo totalmente irregular, por un lado, no se ha llamado a los veedores correspondientes, por otro lado, puntaje que nos pusieron no es el que nos toca. Si bien hasta ahora no nos han devuelto las evaluaciones, nos damos cuenta que el número no acorde, porque no nos sumaron el que ya nos teníamos por ser parte del Ballet”, aseguró la bailarina Valentina López.

Fuera por reclamar

Los motivos que indican los bailarines para la arbitraria decisión, corresponden a persecución laboral “Nosotros veníamos pidiendo hace ya diez años mejoras, pero desde el año pasado, junto a estas siete personas nos hemos movido demasiado para exigir mejoras en la situación laboral. También demandamos que se la evaluación por desempeño, que ya los chicos de la Orquesta Sinfónica ya tienen o sea que era adaptarnos a lo que ellos ya tienen. Ahora lo que llama la atención es justo que las ocho personas que más nos habíamos movilizado por nuestros derechos somos los que quedamos afuera en los concursos del 25 y 26 de marzo”, manifestó López.

Los ocho trabajadores cesantes recibieron el apoyo y la solidaridad de sus compañeros del Ballet Folclórico, La Orquesta Sinfónica de Salta, artistas independientes y artistas callejeros, Todos unidos bajo el lema “La danza es trabajo”.

Otro de los pedidos por los cuales se movilizaron los trabajadores de la cultura, fue la apertura del bien cultural salteño “Nosotros queremos que todos se puedan beneficiar, hoy por hoy tenemos una entrada que es privativa para la persona que viene a pagar con efectivo. Tenés que tener si o si un sistema bancarizado, o sea mediante una tarjeta de crédito o débito en caso contrario te quedás fuera de la función”, aseguró el delegado gremial de ATE, Augusto Brito.

Llama bastante la atención que desde las autoridades de la casa cultural, aseguren que la disposición es para respetar los protocolos covid, pero se deja totalmente de lago cuando se pasa la tarjeta por el posnet, “En estas transacciones, también hay contacto de objetos” agregó Brito.

“Recién me crucé con gente que me dijo que había venido aquí con plata y que no pudo ingresar, es un sistema privativo y cuestionable a la política de un organismo que está sostenido por todos sus contribuyentes y que además nos llena de orgullo, no queremos que la cultura sea solo para una élite, por eso también queremos sostener la gratuidad para los estudiantes y los jubilados”, manifestó Brito.

Los trabajadores de la cultura manifiestan que desde la Secretaría de Cultura no han dado respuestas claras todavía, pero que en lugar de buscar un arreglo, reciben mensajes y llamadas con cierta connotación intimidatoria, que en vez de fomentar el diálogo levanta las paredes.

Al respecto del concurso

La propia Secretaría de Cultura en su reglamento hace partícipe para las elecciones a los veedores gremiales. Esta medida se toma debido a que en el Ballet hay trabajadores de UPCN en el Ballet y afiliados a ATE, pero ninguno de los dos tuvo participación.

El artículo 24 del Reglamento de procedimiento concursal para cobertura del 44 (cargos de bailarines titulares del Ballet de Provincia de salta, dice lo siguiente:

“La autoridad de aplicación invitará a los sindicatos con personería gremial para que designen sus veedores titulares y suplentes a fin de asegurar el normal desenvolvimiento del procedimiento concursal. La designación de veedores deberá realizarse en proporción al número de afiliados que cada sindicato con personería gremial, a razón de uno (1) cada mil (1.000) afiliados pertenecientes a las reparticiones u organismos sujetos al CCT para el sector público de conformidad con las disposiciones de la Ley Nº 7.140 y el Decreto Nº2615/05.

En dicho sentido, los diferentes gremios que se encontraban apoyando la jornada de lucha el día de ayer, sostuvieron que en ningún momento les llegó la notificación para la participación, por eso exigen la inmediata impugnación del concurso.

Por su lado, Brito, manifiesta que además de la no designación de veedores, la situación que se vive es de miedo: “Más allá desde que la Orquesta mocionó adherir a este reclamo ya tiene connotación nacional porque hay un montón de cuerpos artísticos que ya están mandando el apoyo a la consigna reclamando el no cese de funciones a estos trabajadores, que se están quedando en la calle en plena pandemia, sin trabajo, sin obra social y sin cobertura médica”, destacó Birto.

Aseguran que desde que empezó el reclamo reciben llamados que parecen amenazas, queriendo saber quien participa de las actividades brindando apoyo, o el responsable de las redes sociales. Viven una persecución desde el pasado martes.