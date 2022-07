La alerta por autos incendiados volvieron a la ciudad de Salta. Recorrido por un delito que duele en un contexto de crisis económica.

Gabriela Hernández

Es de madrugada, un fuerte olor a plástico quemado despierta a los vecinos en medio de la noche o en horas antes del amanecer, de repente el sonido de una explosión pone el clima en alerta. El primer vecino se asoma por la ventana y otro sale afuera.

-¿Qué pasa?- pregunta un vecino

-SE ESTÁ QUEMANDO UN AUTO-responde asustado otro.

De inmediato llaman a los bomberos, a la policía, y agarran el grupo de whatsapp del barrio para anoticiar a todos de tan terrible hecho (porque un auto hoy en día es un lujo que no lo tiene cualquiera por más achatarrado que esté). Salen todos asustados a asegurarse de que no sea su auto el que está en llamas, finalmente se descubre que es de una joven pareja que no entiende nada, cómo o quién fue o que hicieron para merecer tal daño.

Más tarde llegan los medios, “SE INCENDIÓ UN AUTO EN PARQUE LA VEGA”, titulán, ahí no mas sale un vecino y relata “No es la primera vez que pasa, a mi me robaron las cuatro ruedas del auto, a otro vecino le sustrajeron la bicicleta y hace unos meses atrás le quemaron el auto a una mujer”. El vecino no miente, y es que no es la primera vez que “LOS QUEMA COCHES” atacan, un delito bastante doloroso en un contexto económico donde “quemar plata” es sumamente repudiado.

Los quemacoches

Los quemacoches son una especie de terroristas, más si el auto al que atacan contiene GNC ya que la explosión puede causar el daño que causaría una bomba y afectar las viviendas cercanas, pero ¿Cómo definirlos?

Según lo publicado por Motorwebargentina con información en Telam “La primera seguidilla de ataques de quemacoches en la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, comenzó en 2012. Después de varias semanas de episodios en diferentes barrios porteños, identificaron como los responsables a un grupo de anarquistas. Se hacían llamar “Amigxs de la Tierra”. Lo llamativo es que se logró ubicar a varios de ellos debido a que compartían sus delitos como «trofeos» en un foro de anarquistas de otros países. En 2013, cuando llevaban 17 hechos, comenzaron las detenciones. Sin embargo, desde ese momento siguieron los ataques”. En 2013 también se comenzaron a registrar casos de quemacoches en Salta.

Según un especialista consultado, no existe como tal la figura de un quemacoches que enfrenta a la sociedad por estar disconforme con sus condiciones de vida. «Cada caso tiene su propia complejidad», afirma. Y menciona desde una persona en situación de calle hasta dueños que han incendiado su auto para cobrar el seguro.

«Detectamos casos de autos de alta gama. Debimos cambiar la mecánica de otorgamiento de la constancia para presentar ante el seguro. Ahora se extiende sólo cuando culmina la investigación», puntualizó.

Desde la academia

En una página de la UNL, “el médico forense Pascual Pimpinella, de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), detalla que los hechos son encarnados por actores con características muy dispares entre sí, por lo cual deben encararse desde la complejidad que suponen.En este sentido, sostuvo que antecedentes similares, los de Colombia y Francia, sólo pueden entenderse desde la protesta social. “En esos países había grupos o tribus que estaban en contra de ciertas acciones de sus gobiernos y que por eso se manifestaban. Lo significativo es que estaban identificados. Sin embargo, en Santa Fe no sucede que alguien se atribuya las quemas como una acción de protesta. Entonces, de ser una sociopatía tiene esta debilidad de la no identificación”, enfatizó. Una tercera opción relacionada con la quema de los coches para un fin es la de los intereses particulares con el objetivo de alguna reparación: “Podría ser para tener un resarcimiento económico, como el de cobrar un seguro, o bien como parte de una venganza, quemar el coche de un vecino porque está hace mucho tiempo en un determinado lugar”,afirmó”.

El peligro está en que esta modalidad delictiva suele ser contagiosa, naturalizada o desestimada, no se le toma la importancia que conlleva y no se moviliza un aparato para terminar con su práctica, mientras son los dueños de los autos los que sufren.

Antecedentes salteños

El 23 de mayo de 2016 La Gaceta Salta titulaba “Cada cuatro días aparece un auto quemado en Salta”, y es que en ese año se registró la mayor cantidad de casos del delito quedando 16 familias afectadas, todo señalaba a los quemacoches, sin embargo aquí van algunos casos recientes:

El 28 de Julio de 2022 en el Barrio Parque La Vega se produjo el incendio de un auto en horas de la madrugada y al lado una plaza infantil. El caso no es el único del año ya que 2 meses atrás se quemó otro en la parte trasera del lugar.

El 28 de junio de este año se incendió un auto en un subsuelo de pleno centro salteño, era un auto de alta gama, los bomberos tuvieron que evacuar a todo el edificio, por precaución ante la gran emanación de humo que se registraba. El caso está en investigación, fue en Ameghino 220.

El 18 de marzo de 2022 en el Barrio Parque La Vega los vecinos entraron en alerta tras un incendio intencional (confirmado por la policía) de un auto en pleno estacionamiento al aire libre. La damnificada, Carina Romero, detalló a los medios que a las 1:40 llamaron al Sistema de Emergencias 911 y que se presentó en el lugar personal policial con los bomberos.

Lamentablemente, dijo que cuando trataron de apagar el fuego, el Volkswagen Gol ya había explotado y quedó incinerado sobre todo en la parte de adelante.

El 21 de octubre de 2021 Un auto explotó y ardió en llamas a la salida de Salta.

4 Septiembre de 2017 le quemaron el auto a un testigo de los abusos del Padre Rosa Torino, el padre Juan Jotayán, uno de los testigos en el caso por los abusos del padre Agustín Rosa Torino, fue víctima de lo que sería un acto intimidatorio. Su auto Volkswagen Surán fue incendiado por completo y testigos aseguran que fue de manera intencional. qps

El 21 de marzo de 2016 Los quemacoches volvieron a atacar en el barrio Juan Pablo II de zona sur. Quemaron tres autos y una moto. Hubo tres detenidos. El barrio Parque La Vega también fue afectado.

Hace 3 años atentaron contra el periodista de Salvador Mazza Raúl Costes incendiando su auto, el trabajador afectado descartó que se trate de piromaniacos e informó que poseía problemas con funcionarios.