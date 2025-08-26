Cuidado con los fraudes en el “TRAVEL SALE»

La Oficina de Defensa del Consumidor y Atención al Inquilino de la Municipalidad aconseja extremar precauciones ante posibles fraudes en la campaña de promociones de viajes, que estará vigente hasta el 31 de agosto.

En el contexto del Travel Sale, una iniciativa online destinada a impulsar el turismo mediante promociones en vuelos y paquetes turísticos tanto a nivel nacional como internacional, la Municipalidad de Salta ha emitido una advertencia sobre la proliferación de ofertas fraudulentas.

Con la campaña vigente hasta el 31 de agosto, la Oficina de Defensa del Consumidor y Atención al Inquilino de la Municipalidad ha publicado una serie de recomendaciones clave para que los consumidores extremen sus precauciones y eviten ser víctimas de estafas a través de las redes sociales.

Entre las recomendaciones más importantes, se destaca la necesidad de verificar que la empresa esté debidamente registrada como agencia de viajes ante el Ministerio de Turismo de la Nación. Asimismo, se aconseja desconfiar de aquellas promociones que se gestionan exclusivamente a través de mensajes privados o WhatsApp, sin contar con canales oficiales ni páginas web verificadas.

Es fundamental corroborar que los medios de pago ofrecidos sean seguros y rastreables, como tarjetas de crédito o transferencias bancarias a nombre de la empresa. Los consumidores deben solicitar contratos, facturas y comprobantes de pago que respalden la transacción. Además, se recomienda no compartir datos personales ni bancarios a través de formularios no oficiales o enlaces sospechosos.

Ante cualquier duda sobre la legitimidad de una oferta, se aconseja consultar previamente a la Oficina de Defensa del Consumidor para recibir asesoramiento.

Asimismo, se recuerda a los ciudadanos que, ante cualquier sospecha de estafa o incumplimiento, pueden acercarse a las oficinas del área, ubicadas en el Centro Cívico Municipal (CCM) en Av. Paraguay 1240, o comunicarse al número de teléfono 3872542826 para recibir asesoramiento gratuito y presentar sus denuncias.