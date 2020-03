Cuarentena: miradas de un rumbo económico

Entrevistamos al economista salteño Juan Víctor Soto, quien nos explica las complicaciones económicas en la que puede entrar la Argentina después de los actuales esfuerzos en contra del coronavirus. (Por Mario Molina)

La crisis que afrontamos actualmente tiene varias miradas según el área desde la que se analiza, sin embargo la tendencia mas fuerte es el análisis económico mundial el cual nos habla de una guerra fría cada vez mas feroz y con mas involucrados ¿Cómo actuar y que nos deparan las conyunturas actuales? La Argentina del tercer mundo debe empezar a mover sus piezas en el ajedrez.

Nuestra economía quedará varada

Juan Soto explicó las posibles consecuencias de la cuarentena dando un panorama desalentador que ya vemos venir “La economía totalmente destruida debido a la caída del PBI ( Producto Bruto Interno ) que es lo que produce el país en su totalidad en el año entre bienes y servicios tanto público como privados, esto debido a la paralización de la economía por cuarentena , esto significa que después que se levante la cuarentena abra menos ventas y empresas que cerrarán”.

Un Stop y un giro de 180°

El paro de las actividades nos pueden arrastrar a que volvamos a vivir otra crisis si no se puede contener a la población: “En síntesis cuando caiga el PBI abrá menos recaudación de dinero para el estado esto significa que el estado tendrá mucho déficit por lo cual dejaría de emitir moneda este procedimiento se daría de la siguiente manera, el Banco Central de la Republica Argentina se pondría a imprimir billetes solo para pagar compromisos y este dinero haría perder el valor a la moneda que quiero decir con esto, que mientras mas dinero imprima el Banco Central mayor será la inflación”.

Las medidas de Alberto

El presidente argentino es elogiado por varios países a causa de las rápidas y audaces medidas las cuales se extenderán con probabilidad hasta el mes de mayo dice Soto “Con respecto a las medidas que tomó el Gobierno Nacional solo sirven para a paliar la crisis del momento en pocas palabras solucionar el hambre de la gente esto se debe a la sólida convicción de Alberto Fernández antes esta crisis de buscar rápidamente aliados internacionales que le permitan llevar adelante esta situación y recibió más de 300 millones de dólares para apalear esta crisis lo cual esto le permite al Estado tener mas dinero y poder hacer lo que ya todo el mundo sabe que son las medidas económicas que ha tomado para poder resguardar la cuarentena esto significa que el presupuesto que estaba destinado para la asignación universal por hijo queda liberado lo cual el estado tiene dinero para tomar medidas económicas como la que toma pero esto solo sirve políticamente para darle tranquilidad a la gente que es lo correcto pero no sirven para la economía de nuestro país esto traerá severas consecuencias como dije al principio pero lo mas probable que si la cuarentena se extiende hasta mediados de abril vayamos directamente a entrar al default pero será distinto al del 2000 – 2001 por que se usaran políticas económicas como la que estamos viendo de esa manera la gente se sentirá contenida socialmente”.

Un mundo en picada

El economista y docente culpa a China de crear el virus para saciar sus intereses económicos “Esto pasara en todo el mundo por que el COVID 2019 fue creado por China para esto, para destruir las economías mundiales y se potenciará en el mercado internacional esto lo vemos a diario en el caso de Italia y España donde no tomaron medidas a tiempo como la cuarentena y las consecuencias son catastróficas y serán muchos peores después en sus economías por lo que se ve a simple vista que tienen un acuerdo con China en cuanto al COVID 2019 por que las muestras de testeo que envió China resultaron ser falaces, que quiero decir que el que tenia el virus le salía negativo y el que no tenia le salía positivo consecuencia de eso todo el mundo ve los resultados y es acá donde me detengo y digo que ante esta evidencia Estados Unidos decidió sacar del mercado a estos países esto favorece sin dudas a China por que ya tendrá 2 países de Europa para comercializar sus productos tecnológicos que es lo que buscan los comunistas chinos”.

Países sin cuarentena

“Hay países como Estados Unidos y México que no hacen cuarentena por que no quieren dejar que el comunismo chino gane mercado porque lo que buscan es tener el dólar por eso esta arma biológica para someter a los países a su economía mundial por eso en la geo política se ve que el comunismo ganará la pulseada si no se encuentra la manera de detener el COVID 2019”.