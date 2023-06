La Vicepresidenta habló en Santa Cruz junto a Alicia Kirchner y Gabriel Katopodis. En línea con el comunicado del PJ Bonaerense, apuntó contra el Presidente y volvió a pedir un diálogo entre todas las fuerzas políticas para negociar con el FMI.

Este miércoles, Cristina Kirchner reapareció un día después del cierre de alianzas y de que el Frente de Todos inaugurara su nuevo logo: Unión por la Patria. Acompañada por Alicia Kirchner y Gabriel Katopodis, a quien elogió varias veces, la Vicepresidenta esgrimió un discurso en línea con el comunicado del PJ Bonaerense, en el cual aceptaron las PASO contra Daniel Scioli en la provincia de Buenos Aires y cedieron ante la negociación por el piso por las listas de diputados.

“Me han criticado por no querer hacer amigos en la política, pero cuando uno escucha que por ahí desde el propio espacio político amenazan con ir al partido judicial, con todo lo que nos ha pasado… Acá me permito un poquito de personalismo: me ha pasado. Y ya no hablo de causas, condenas, sino de intentos de asesinato e impunidad para los que planificaron y borraron. Hay algunos que no pusieron tanto empeño en eso pero sí en querer ir al Partido Judicial”, lanzó la ex mandataria.

En esta línea, profundizó: “Jamás se me hubiera ocurrido en una campaña ir a una provincia o llamar a una dirigente para que fuera candidata a senadora contra la candidata de tal gobernador en tal provincia. No se me pasa por la cabeza eso. Creo que es necesario recuperar el concepto de representación política”.

Durante su presentación en Santa Cruz, la Vicepresidenta recordó una vez más su discurso de diciembre de 2021, con el que introdujo una nueva crítica al acuerdo con el FMI y remarcó la necesidad de “decirle la verdad a la sociedad argentina”.

E insistió: “Si te pusieron la pistola en la cabeza no le digas que está todo solucionado, que está todo bajo control. No es así, porque entonces sobrevienen después las crisis de representación política y también esas propuestas de que ‘vamos esto, aquello, o vamos a reprimir’”.

En el marco de las críticas contra la gestión, la presidenta del Senado enunció nuevamente una de sus frases que marcaron uno de los episodios de la interna del oficialismo: “funcionarios que no funcionan”. Lo hizo con elogios a Gabriel Katopodis y Luana Volnovich, directora del PAMI.