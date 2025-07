Crisis de GNC en Argentina: «No hay gas»

El Gobierno nacional ha implementado restricciones al suministro de GNC que afectan principalmente a los usuarios particulares. Según la Secretaría de Energía, las medidas se aplican solo a consumos “interrumpibles”—que corresponden en su mayoría a los automovilistas privados—mientras que los contratos firmes priorizan a industrias y residencias. Sin embargo, los consumidores comunes, que representan una fracción mínima del consumo total de gas, son quienes sufren las consecuencias directas: quedándose sin poder utilizar sus vehículos y, en muchos casos, varados sin alternativa.

Negligencia estructural

El presidente de la Cámara de GNC, Marcelo Zanoni, atribuye el colapso no a la falta de gas, sino a la negligencia en la infraestructura y la falta de políticas de estado. En declaraciones radiales recientes, advirtió:

“La situación es que, sin previo aviso, se cortó el suministro de GNC en un 100 % en las estaciones de servicio. Esto es una negligencia, un atropello por parte del Gobierno y viola las leyes vigentes”.

Y añadió:“Este Gobierno es capaz de congelar a ciudadanos con tal de no sumar un punto de inflación. El gas no se mide en puntos de inflación, por lo cual lo descuida, no le importa pagar el precio político”.

Estas palabras denuncian un patrón recurrente: la paralización de obras de infraestructura, como las estaciones compresoras del gasoducto Néstor Kirchner, actualmente operando a un 50% de su capacidad.

Infraestructura falla

La combinación explosiva de varios factores técnicos define este episodio como una “tormenta perfecta”. En diálogo con LV12, Zanoni lo confirmó:

“Estamos en una situación de parche porque hoy tenemos provisión de gas gracias a Brasil. ese gasoducto iba a ser la salvación nuestra, la falta de planificación del gobierno actual hizo que no se importaran los barcos en tiempo y forma”.

A su vez, la suspensión del suministro no se limitó a los contratos interrumpibles: ni siquiera los contratos firme fueron respetados en provincias como Córdoba, Santa Fe, La Rioja y Catamarca, lo que desnudó la fragilidad del sistema de distribución.

Estaciones, hogares e industrias al límite

La falta de suministro generó un efecto dominó: 95 % de las estaciones de GNC del interior del país estaban sin suministro tras 48 horas de corte, según Zanoni. Esto derivó en que muchos usuarios quedaran varados sin asistencia en frío intenso.

Pero el problema no se limita a los particulares: el abastecimiento domiciliario se priorizó a costa del industrial. Zanoni esclarece: “Si esto ocurriera con la nafta, que sí mide puntos de inflación, utilizarían esta condición para que automáticamente la matemática le dé y ese puntito de inflación no se le escape”.

El sistema está en emergencia: las plantas compresoras paralizadas provocan que el gasoducto Kirchner transporte solo la mitad de su capacidad, y la suspensión del contrato con Bolivia y la no finalización de la reversión del gasoducto del Norte imposibilitan importar del norte vía Brasil.

Entre privilegios y amenazas

En ese contexto, la provincia ha quedado relativamente al margen gracias a contratos más costosos que garantizan un suministro “ininterrumpido” con la distribuidora Gasnor. Según el presidente de la Cámara de Expendedores local, Manuel Pérez, “este año está garantizado el abastecimiento” y no esperan cortes “a menos que se produzca un brusco y dramático descenso de temperaturas”.

No obstante, este privilegio no exime a Salta del riesgo: si las variables nacionales empeoran –más frío, fallas técnicas, demandas residenciales–, el esquema provincial podría colapsar. El patrón nacional muestra que las restricciones a GNC no son aisladas sino replicables.

Consumo particular vs. gasto estructural

Es clave recalcar que el consumo vehicular no es el principal problema: los particulares consumen un porcentaje ínfimo del gas total. No obstante, son los primeros damnificados por decisiones políticas que buscan preservar el suministro residencial y contener la inflación sin enfrentar sus costos políticos.

Sobre este tema, resalta Zanoni: “El gas no se mide en puntos de inflación, por lo cual lo descuida, no le importa pagar el precio político”.

Por su parte, las estaciones enfrentan una ecuación imposible: contratos interrumpibles que exigen pagar menos durante todo el año, a costa de cortes durante picos de demanda.

La Secretaría de Energía anunció que se normalizaba el transporte y levantaban restricciones a industrias con contratos firmes, mientras las de tipo interrumpible quedarían en pie. No obstante, este anuncio representa un parche más que una solución estructural.

Desde el sector del GNC, las advertencias son claras: sin obras definitivas –completamiento de gasoductos, plantas, contratación de GNL– y sin previsibilidad, la repetición de la crisis está garantizada.

“Hasta ahora no hemos recibido ninguna clase de informe que nos diga que van a habilitar el combustible GNC a las 14, como habían prometido”, reclamó Zanoni.

La crisis del GNC en Argentina –y particularmente en Salta– no debe reducirse a una cuestión técnica o climática. Es reflejo de desidia política: una estrategia cortoplacista que sacrifica a los pequeños usuarios para aparentar control de la inflación o priorizar hogares, mientras postergan las decisiones también necesarias. La retórica de que “no hay gas” oculta la realidad: el gas existe –se produce, se importa, se comercializa–, pero los canales para hacerlo llegar a cada ciudadano, a cada estación, a cada empresa, están en ruinas.

No es problema de producción, ni de usuarios particulares: es un problema de Estado. Y mientras la crítica sea ignorada, la próxima ola de frío –más profunda o más prolongada– puede volver a paralizar miles de autos, estaciones, industrias y, por supuesto, la paciencia social. Salta puede respirar hoy, pero no está exenta del colapso. El verdadero crudo, esta vez, es la negligencia institucional.

GNC no lo auspicia ni el gobierno ni las petroleras

[°] La nafta estatal (YPF) ofrece un descuento del: 6% durante la noche (en apps tipo Uber). 20% adicional si se paga con tarjeta del Banco Nación.

[°] 95% de las localidades con estaciones de servicio de GNC sufrieron un corte total (100%) del suministro el pasado miércoles.

[°] 70% de las estaciones de GNC operan bajo contratación en firme, lo que debería garantizar el suministro continuo.

[°] No existen descuentos ni subsidios similares aplicados al GNC, ni por parte del Estado ni de las petroleras.

[°] 3 millones de automovilistas utilizan GNC como combustible en Argentina. Estos millones de automovilistas transportan en promedio al menos a 2 personas, lo que implica que 10 millones de personas se ven afectadas directamente por el corte de GNC.

[°] El GNC representa entre el 3% y el 5% del total del gas producido en el país.

[°] 10% del gas que se produce en Argentina se exporta, mientras se corta el suministro interno a sectores esenciales como el GNC.

[°] El 30% del precio de la nafta corresponde a impuestos que el gobierno no está cobrando actualmente:

[°] Estos son: Impuesto al transporte de los combustibles líquidos e Impuesto al dióxido de carbono.