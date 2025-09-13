Crece el consumo de drogas en los barrios: Chocolate por la noticia

La cronica estalló como una primicia de escala mundial: “Crece el consumo de drogas en los barrios”. Así, con todas las letras. El Tribuno lo reveló en su portada, iluminando con la fuerza del periodismo de investigación aquello que hasta ayer era un misterio insondable.

Los lectores, entre sorprendidos y conmovidos, se preguntaron: ¿Cómo puede ser? ¿Acaso el porrito que se fuma el primo en la esquina no era para aromatizar el aire?

El diario salteño, con su habitual olfato, decidió poner en palabras lo que nadie jamás se había animado a decir: que la desocupación, la pobreza y la falta de oportunidades empujan a los jóvenes a las adicciones. Una bomba informativa solo comparable con titulares del calibre de “El agua moja” o “El sol sale de día”.

La pieza, digna de Pulitzer criollo, nos recuerda que a veces el periodismo no solo informa: también confirma que vivimos en un loop donde cada año “se agrava” lo que ya estaba agravado.

En las redes, algunos proponían próximos títulos de la saga investigativa:

“Crece el precio del pan y la gente compra menos pan”.

“Aumenta el calor en verano”.

“En los barrios hay pobreza”.

Mientras tanto, los pibes siguen en la esquina, las familias en la lucha diaria, y El Tribuno, con paso firme, sigue dispuesto a contarnos mañana que el cielo, efectivamente, es azul.