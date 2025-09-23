Cortes en el centro salteño por colocación de nuevas tuberías

Se está reemplazando la tubería de drenaje de aguas lluvias que estaba dañada, lo cual causó un hundimiento subterráneo y el colapso de la calle. Se espera que el cierre del tráfico en esta área dure alrededor de dos semanas adicionales.

A raíz de un socavón producido a mediados de la semana pasada en la intersección de las transitadas calles Catamarca y Alvarado, la Municipalidad ha tomado medidas urgentes para mitigar riesgos y asegurar la integridad de los ciudadanos, implementando un corte de tránsito preventivo en la zona. Esta acción busca evitar incidentes mayores que puedan afectar la normal circulación vehicular y peatonal.

Gastón Viola, secretario de Obras Públicas, explicó en detalle el proceso que se está llevando a cabo: “Ante esta situación, actuamos con celeridad demoliendo la calzada dañada para poder identificar la raíz del problema. En colaboración con la empresa Aguas del Norte, pudimos determinar que la causa principal es una pérdida de agua proveniente del sistema de desagüe pluvial”.

Asimismo, el plan de acción según detalló Viola, consiste en varias etapas cruciales: “Una vez detectada la filtración, procederemos a remover los escombros de las placas deterioradas, realizar el recambio completo de la cañería pluvial afectada, y luego, volver a rellenar y compactar el terreno mediante tareas de enripiado y nivelación. Finalmente, culminaremos con la colocación de una nueva capa de concreto asfáltico que garantice la durabilidad y seguridad de la vía”.

El funcionario municipal también hizo un llamado a la comprensión: “Solicitamos la paciencia y colaboración tanto de los vecinos de la zona como de aquellos que habitualmente circulan por este importante corredor vial de la ciudad. Es fundamental que entiendan que esta obra no solo solucionará el problema del hundimiento actual, sino que también prevendrá futuros anegamientos en épocas de intensas lluvias”.

En cuanto a las restricciones de tránsito, se han dispuesto cortes y desvíos estratégicos. Personal capacitado estará presente en puntos clave como España y Vicente López, Pasaje Zorrilla y Vicente López, Paseo Güemes y Vicente López, Caseros y Lavalle, San Martín y Lavalle, Santa Fe y Mendoza, en los horarios de mayor flujo vehicular: de 7:30 a 9:00, de 12:00 a 15:00 y de 17:00 a 21:00. Además, se ha prohibido el estacionamiento en Pasaje Zorrilla y se ajustará la frecuencia de los semáforos en las intersecciones de San Martín e Yrigoyen, San Martín y Santa Fe, y San Martín y Catamarca, con el objetivo de optimizar la circulación en las áreas aledañas.