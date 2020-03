La pandemia tiene un inesperado aliado: Javier Wayar.

Todo lo que sigue a continuación es muy Springfield y sería gracioso, incluso hilarante, de no ser porque en unas semanas en el país vamos a estar sacando ataúdes de a centena.

Durante el fin de semana los concejales de La Merced intentaron llevar a cabo la tarea de desinfección en distintas arterias de la ciudad. El trabajo planteado no se concretó debido a que el intendente Javier Wayar envió funcionarios a impedir el trabajo y denunciaron al Presidente del Concejo Deliberante.

Con el objetivo de cooperar, ante la gravedad sanitaria que se vive a nivel mundial, los concejales Santiago Huerga (Presidente del Concejo), Gabriela Pérez (Vicepresidenta Primera), Romina Arjona (Vicepresidenta Segunda) y Enrique Torres intentaron llevar a cabo tareas de desinfección en algunos sectores de La Ciudad de La Merced, acción que hasta el momento no fueron realizadas por el municipio.

No lograron concretar el trabajo debido a disposiciones municipales que lejos están de garantizar la prevención de la terrible enfermedad que hoy afecta al mundo.

“Existe una denuncia por parte de un funcionario municipal hacía el Presidente del Concejo Deliberante por querer actuar ante ésta Pandemia y proteger, junto a los demás concejales antes nombrados, a nuestra comunidad”, señalaron, incrédulos, los ediles

No desinfecta contra el Coronavirus. No realiza los descacharrados contra el Dengue.

Wayar se está comprando todos los números en la competencia del peor intendente del año.