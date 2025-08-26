En el marco de dos investigaciones vinculadas a robos de gran envergadura, la Fiscalía Penal de la Unidad de Robos y Hurtos (UNICROH) concretó en las últimas horas quince allanamientos en la provincia de Córdoba, que derivaron en la detención de siete personas y el secuestro de abundante material de interés.

Las pesquisas se relacionan, por un lado, con un importante robo cometido en una vivienda de un barrio privado de Salta, y por otro, con la sustracción de tres camionetas Toyota Hilux y un automóvil alquilados en esa provincia, que luego habrían sido trasladados y posiblemente reducidos en Bolivia.

La fiscal penal María Eugenia Guzmán, a cargo de la investigación, solicitó las medidas al juez de Garantías 2 del distrito Centro, Ignacio Colombo, quien exhortó a su par cordobés para que autorizara los procedimientos. Según explicó la funcionaria, se logró reunir los elementos de convicción que permiten vincular a dos grupos organizados que operaban desde Córdoba con los hechos investigados en Salta.

Durante los operativos, se secuestraron teléfonos celulares, dinero en efectivo, inhibidores de señal, documentación y una considerable cantidad de estupefacientes. Los domicilios allanados se encontraban tanto en la ciudad de Córdoba como en localidades del interior provincial.

Los procedimientos se llevaron adelante de manera simultánea con la participación de personal de la Dirección General de Investigaciones de la Policía de Salta, bajo la conducción del comisario general Oscar Chocobar; efectivos de las divisiones de Delitos contra la Propiedad, a cargo del comisario inspector Diego Yapo, y de Sustracción de Automotores, dirigida por el subcomisario Gabino Barboza. También intervinieron efectivos de la Policía de Córdoba, encabezados por el subjefe de la fuerza, comisario general Marcelo Marín, y el director de Investigaciones Criminales, comisario general Alberto Bietti.

La fiscal Guzmán confirmó que los siete detenidos serán trasladados a Salta en las próximas horas para ser imputados en el marco de ambas causas.