Escrutados más del 83% de los votos, Fuerza Patria gana con contundencia la elección en la provincia de Buenos Aires. : Le saca más de 13 puntos a La Libertad Avanza.

Contundente triunfo del PJ en provincia de Buenos Aires: le saca más de 13 puntos a La Libertad Avanza

En una elección importante para el país, aunque sea solo provincial, el peronismo de Fuerza Patria se impone con el 46,93% sobre La Libertad Avanza, que alcanza el 33,85%.

La diferencia es de más de 13 puntos porcentuales.

Tercero quedó Somos Buenos Aires, la fuerza política impulsada por el exgobernador Juan Schiaretti, que alcanzaba el 5,41%.

Los datos corresponden al 83% de las mesas escrutadas en el escrutinio provisorio, sobre un total de más de 14 millones de electores habilitados para votar.

Además, la participación alcanzó el 63,5%.

Por secciones

En la Primera Sección electoral, la más populosa de la provincia, la victoria de Fuerza Patria estaba por encima del 50%. El canditado a senador Gabriel Katopodis sumaba el 47,29% contra el 37,14% de Diego Valenzuela, de los libertarios.

Tercera quedó la Izquierda, con Romina del Plá, que alcanzó el 4,28% y cuarto, el candidato de Somos Buenos Aires Julio Zamora, que sumó el 4,18%.

Mientras que en la Tercera, el triunfo de Verónica Magario, del peronismo fue contundente: 53,77% frente al 28,63% de Maximiliano Bondarenko, de LLA.

Allí también quedó tercera la izquierda, con Nicolás del Caño, que llegaba al 5,73%. Mientras que Maurio D’Alessandro, de Nuevos Aires, con el 3,23%.