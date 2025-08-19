Desde el Comité Organizador te invitan a participar de la primera reunión informativa de la III JORNADAS DE JÓVENES INVESTIGADORES DE HUMANIDADES y el IV ENCUENTRO DE ESTUDIANTES Y GRADUADOS INVESTIGADORES EN HISTORIA.

🗓️ La misma será realizada el día viernes a horas 14:00. El punto de encuentro será el aula 107.

📌 Recordamos también que la Jornada ya se encuentra aprobada por resolución h. n° 1160/25 por lo que la misma emitirá certificación.

➡️ Si sos estudiante y/o graduado, y te interesa participar en el comité organizador podés comunicarte a los siguientes números:

📲 Contacto para estudiantes: 3872200478 (Gisela Arias)

📲 Contacto para graduados: 3875368428 (Prof. Rosana Flores)

O también al correo: jornadas.encuentro.actividades@gmail.com