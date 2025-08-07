Dos hombres y una mujer recibieron ocho años de prisión por trasladar droga desde Jujuy en vehículos con doble fondo. El operativo tuvo lugar en noviembre de 2024 y evidenció una organización con múltiples viajes previos y un patrimonio incompatible con los ingresos declarados.



El Tribunal Oral Federal 2 de Salta condenó a ocho años de prisión a Luis Portal, Wilfredo Villegas y Laura Betancur Calapiña por el delito de transporte de estupefacientes agravado por el número de intervinientes. La sentencia, dispuesta por la jueza Alejandra Cataldi, se dio en el marco de un juicio abreviado a pedido de la Fiscalía de Distrito de Salta, que lideró la investigación del operativo realizado en Cafayate el 18 de noviembre de 2024.

Ese día, personal de Gendarmería Nacional detuvo a los acusados en un control sobre la ruta 68, a pocos kilómetros de Cafayate. La droga —105 kilos de cocaína con un 74% de pureza— fue hallada oculta en compartimentos acondicionados bajo los asientos delanteros de un Nissan Sentra, que era acompañado por una camioneta Toyota utilizada como “coche puntero”.

Las pericias a los teléfonos celulares secuestrados revelaron que los imputados habían realizado al menos siete viajes similares desde Jujuy, tres de ellos en el mes previo a la detención. La fiscal Florencia Altamirano presentó además pruebas de los roles diferenciados de los acusados, como el mensaje de Portal que advertía “acceso norte limpio”, confirmando su papel de vigía en la operación de narcotráfico.

La acusación también subrayó la inconsistencia entre los patrimonios de los imputados y sus ingresos registrados. Villegas aparecía como titular de 12 vehículos, entre ellos un camión de 128 millones de pesos adquirido semanas antes del arresto, sin que se registraran ingresos acordes ni endeudamiento declarado. Betancur poseía el auto utilizado en el transporte y otra camioneta adquirida en 2024, sin actividad económica formal registrada.

En el caso de Portal, quien figura como empleado municipal en San Salvador de Jujuy, el informe reveló que sus ingresos no justificaban la tenencia de tres vehículos, incluido el que conducía al momento de la detención. La fiscalía consideró que estas evidencias refuerzan la hipótesis de una “habitualidad delictiva” de los condenados y un posible entramado de lavado de activos aún bajo análisis.

El fallo incluyó el decomiso definitivo de ambos vehículos utilizados en el traslado de la droga y dejó abierta la posibilidad de continuar con la investigación sobre el financiamiento y la estructura detrás del tráfico detectado en este operativo.